В Испании и Португалии произошел блэкаут — не работают светофоры, аэропорты и железные дороги

В Европе проблемы с электричеством — в Испании, Португалии, Франции и Бельгии пропал свет.

Источник фото: Reuters

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Sky News сообщает о перебоях с электроснабжением и проблемах с интернетом в Европе. Света нет, в частности, на светофорах, в метро, в медицинских учреждениях. О проблемах сообщают жители Португалии, Испании, Франции, также есть информация об отсутствии электричества в Бельгии и Нидерландах.

В Мадриде из-за масштабного отключения электроэнергии началась эвакуация пассажиров метро, сообщает испанское радио. На дорогах столицы образовались большие пробки из-за отключения светофоров.

Без электроснабжения остался также крупнейший аэропорт Испании — мадридский Барахас, который ежегодно обслуживает более 66 миллионов пассажиров. О причинах масштабного сбоя пока не сообщается.

Apagón de luz en Madrid y en Cibeles no funcionan ni los semáforos. pic.twitter.com/lSYGvKdcBH — Valvanera Arráiz (@35pulsaciones) April 28, 2025

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