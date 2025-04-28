В Украине создадут новый реестр профессий – как это изменит подходы к квалификациям

Как рассказал Павел Фролов, создание нового реестра профессий отменяет обязательные вакансии в центре занятости.

Фото: sluga-narodu.com

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В Украине будет создан новый современный реестр профессий, который будет отвечать актуальным тенденциям рынка труда. Законопроект №9630, принятый Верховной Радой, имеет целью устранение бюрократии и совершенствование подходов к квалификациям профессий.

Согласно новому законодательству, работодатели смогут подавать вакансии в Государственную службу занятости, но это не будет обязательным. Как отметил один из инициаторов законопроекта, народный депутат от «Слуги народа» Павел Фролов, закон предусматривает создание единого реестра квалификаций, который станет доступной и понятной базой данных о профессиях.

«Предусмотрено, что этот реестр будет создавать и вести национальное агентство по вопросам квалификации в порядке, который установит правительство. Благодаря этому законопроекту будет устранена забюрократизация и бюрократизированные устаревшие, морально устаревшие подходы к профессиональным квалификациям. И предусмотрена, в частности, отмена обязанности работодателей предоставлять вакансии в государственную службу занятости, однако будет оставаться их право подавать соответственно информацию об имеющихся вакансиях в центр занятости», - рассказал Павел Фролов.

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