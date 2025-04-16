Верховна Рада ухвалила закон про створення нового Єдиного реєстру кваліфікацій — класифікатора професій

Замість нині діючого Реєстру кваліфікацій в Україні створять новий Єдиний реєстр кваліфікацій – Класифікатор професій.

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Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект 9630 «щодо вдосконалення національної системи кваліфікацій відповідно до актуальних потреб ринку праці». Ініціаторами законопроекту виступили нардепи Галина Третьякова, Мар’яна Безугла та інші. Він був внесений ще у серпні 2023 року.

Зокрема пропонується створити новий реєстр із назвою «Єдиний реєстр кваліфікацій – Класифікатор професій» замість нині діючого Реєстру кваліфікацій. При цьому положення закону не враховують вимог закону «Про публічні електронні реєстри» щодо врегулювання саме актом законодавства, яким і створюється реєстр, обов'язкових аспектів його функціонування. Немає чіткості і у питанні, що робити з попереднім реєстром тощо.

У Кодексі законів про працю стаття 4-1 викладена у новій редакції під назвою «Професія (вид занять), кваліфікація, Єдиний реєстр кваліфікацій – Класифікатор професій»

Визначається, що Єдиний реєстр кваліфікацій – Класифікатор професій - це автоматизована система класифікації, збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту інформації про кваліфікації, професії (види занять).

Національне агентство кваліфікацій забезпечує створення і ведення цього реєстру відповідно до порядку, який затверджується Кабміном.

Назва професійної кваліфікації, що відсутня в Єдиному реєстрі кваліфікацій – Класифікаторі професій, визначається та затверджується розробником професійного стандарту та після його затвердження автоматично вноситься Національним агентством кваліфікацій до зазначеного реєстру.

Держателем та адміністратором нового реєстру від імені держави є Національне агентство кваліфікацій, а доступ до реєстрових даних є відкритим та безоплатним.

Єдиний реєстр кваліфікацій – Класифікатор професій забезпечує обмін аналітичними, агрегованими даними, а також електронну інформаційну взаємодію з Єдиною державною електронною базою з питань освіти, Єдиною інформаційно-аналітичною системою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, Реєстром застрахованих осіб, Єдиним порталом вакансій EURES (Європейської мережі служб зайнятості), інформаційною системою органів державної статистики, інформаційно-комунікаційними системами Пенсійного фонду.

Дані в Єдиному реєстрі кваліфікацій – Класифікаторі професій формуються з урахуванням міжнародної стандартної класифікації видів занять (International Standard Classification of Occupations – ISCO).

Строк створення нового реєстру становить один рік з дня набрання чинності законом.

До дня створення (включаючи введення в експлуатацію) нового реєстру ведення Класифікатора професій здійснює Мінекономіки, а ведення Реєстру кваліфікацій – Національне агентство кваліфікацій. Ведення довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників здійснюється Національним агентством кваліфікацій.

Також встановлено, що до дня створення професійних стандартів діє перехідний період, під час якого можуть використовуватися кваліфікаційні характеристики, що містяться у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Крім того, прийнятим законом зі статті 4-2 КЗпП виключена норма, що вимоги до компетентностей, обов’язків та кваліфікацій працівників визначаються професійними стандартами, а за відсутності професійних стандартів такі вимоги можуть визначатися кваліфікаційними характеристиками.

У статті 206 КЗпП визначено, що працівнику, який успішно закінчив виробниче навчання, присвоюється кваліфікація відповідно до реєстрових даних з Єдиного реєстру кваліфікацій – Класифікатора професій і, у разі наявності вакансії, надаються пропозиції роботи для працевлаштування відповідно до набутої ним професійної кваліфікації/часткової професійної кваліфікації.

У Законі «Про зайнятість населення» встановлено, що підбір підходящої роботи здійснюється кар’єрним радником серед вакансій, поданих роботодавцем відповідно до пункту 11 ч. 4 статті 50 цього Закону, а також актуальних вакансій, отриманих з інших джерел (зокрема з інформаційних ресурсів з пошуку роботи) та включених до Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Відповідні зміни стосовно повноважень Національного агентства кваліфікацій внесені до закону про освіту.

Автор: Наталя Мамченко

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