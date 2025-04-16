Верховная Рада приняла закон о создании нового Единого реестра квалификаций — Классификатора профессий

Вместо действующего Реестра квалификаций в Украине будет создан новый Единый реестр квалификаций – Классификатор профессий.

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Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект №9630 «относительно совершенствования национальной системы квалификаций в соответствии с актуальными потребностями рынка труда». Инициаторами законопроекта выступили нардепы Галина Третьякова, Марьяна Безуглая и другие. Он был внесен еще в августе 2023 года.

В частности, предлагается создать новый реестр под названием «Единый реестр квалификаций – Классификатор профессий» вместо действующего Реестра квалификаций. При этом положения закона не учитывают требований закона «О публичных электронных реестрах» относительно урегулирования именно актом законодательства, которым создается реестр, обязательных аспектов его функционирования. Также отсутствует четкость в вопросе, что делать с предыдущим реестром и т.д.

В Кодексе законов о труде статья 4-1 изложена в новой редакции под названием «Профессия (вид занятий), квалификация, Единый реестр квалификаций – Классификатор профессий».

Определяется, что Единый реестр квалификаций – Классификатор профессий – это автоматизированная система классификации, сбора, верификации, обработки, хранения и защиты информации о квалификациях, профессиях (видах занятий).

Национальное агентство квалификаций обеспечивает создание и ведение этого реестра в соответствии с порядком, утверждаемым Кабмином.

Название профессиональной квалификации, отсутствующей в Едином реестре квалификаций – Классификаторе профессий, определяется и утверждается разработчиком профессионального стандарта и после его утверждения автоматически вносится Национальным агентством квалификаций в указанный реестр.

Держателем и администратором нового реестра от имени государства является Национальное агентство квалификаций, а доступ к данным реестра является открытым и бесплатным.

Единый реестр квалификаций – Классификатор профессий обеспечивает обмен аналитическими, агрегированными данными, а также электронное информационное взаимодействие с Единой государственной электронной базой по вопросам образования, Единой информационно-аналитической системой центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, Реестром застрахованных лиц, Единым порталом вакансий EURES (Европейской сети служб занятости), информационной системой органов государственной статистики, информационно-коммуникационными системами Пенсионного фонда.

Данные в Едином реестре квалификаций – Классификаторе профессий формируются с учетом международной стандартной классификации видов занятий (International Standard Classification of Occupations – ISCO).

Срок создания нового реестра составляет один год с даты вступления закона в силу.

До дня создания (включая введение в эксплуатацию) нового реестра ведение Классификатора профессий осуществляет Минэкономики, а ведение Реестра квалификаций – Национальное агентство квалификаций. Ведение справочников квалификационных характеристик профессий работников осуществляется Национальным агентством квалификаций.

Также установлено, что до дня создания профессиональных стандартов действует переходный период, в течение которого могут использоваться квалификационные характеристики, содержащиеся в Справочнике квалификационных характеристик профессий работников.

Кроме того, принятым законом из статьи 4-2 КЗоТ исключена норма, согласно которой требования к компетенциям, обязанностям и квалификациям работников определяются профессиональными стандартами, а при их отсутствии такие требования могут определяться квалификационными характеристиками.

В статье 206 КЗоТ определено, что работнику, успешно завершившему производственное обучение, присваивается квалификация в соответствии с данными реестра из Единого реестра квалификаций – Классификатора профессий и, при наличии вакансии, предоставляются предложения работы для трудоустройства в соответствии с полученной им профессиональной квалификацией/частичной профессиональной квалификацией.

В Законе «О занятости населения» установлено, что подбор подходящей работы осуществляется карьерным советником среди вакансий, поданных работодателем в соответствии с пунктом 11 ч. 4 статьи 50 этого Закона, а также актуальных вакансий, полученных из других источников (в частности, из информационных ресурсов по поиску работы) и включенных в Единую информационно-аналитическую систему центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Соответствующие изменения относительно полномочий Национального агентства квалификаций внесены в Закон «Об образовании».

Автор: Наталя Мамченко

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