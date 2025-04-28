На должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей есть 13 кандидатов: список

Судья Верховного Суда, судьи апелляционных и местных судов, победители отборов на должности членов Совета правосудия и ВККС.

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Документы для участия в отборе на две вакантные должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей, по состоянию на 28 апреля подали 13 кандидатов.

Напомним, что срок подачи документов для участия в отборе истекает вечером 28 апреля.

Среди претендентов на должности членов ВСП есть судья Верховного Суда, судьи апелляционной инстанции, судьи местных судов и судья в отставке. Некоторые из них уже успешно участвовали в отборах на должности членов Совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Список соискателей:

Верховный Суд

МАРТЕВ Сергей Юрьевич – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Апелляционные суды

ВЕРЛАНОВ Сергей Николаевич – судья Киевского апелляционного суда, член Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС.

СПИРИДОНОВА Татьяна Викторовна – судья Хмельницкого апелляционного суда. В 2018-2021 годах – председатель апелляционного суда. В марте кандидат была признана победителем предыдущего отбора на должности членов ВСП, однако в связи с тем, что количество претендентов, получивших положительное заключение от Этического совета, было недостаточным, возникла необходимость в объявлении нового конкурса.

Хозяйственные суды

СОКУРЕНКО Лариса Витальевна – судья Хозяйственного суда Киевской области.

АНДРИЙЧУК Оксана Васильевна – судья Хозяйственного суда Ровенской области. Кандидат в 2024 году победила в конкурсе на вакантную должность члена ВККС, однако 21 января Совет правосудия отказал в назначении судьи на должность члена ВККС.

Местные общие суды

КАПИТОНОВ Евгений Николаевич – судья Вольнянского районного суда Запорожской области.

КАПУСТИНСКИЙ Максим Викторович – судья Энергодарского городского суда Запорожской области.

ТОВСТОЛУЖСКИЙ Олег Владимирович – судья Валковского районного суда Харьковской области. В 2006-2022 годах – председатель суда. С 15 марта 2022 года судья мобилизован в ряды ВСУ.

ГАЛАСЬ Ирина Анатольевна – судья Деснянского районного суда города Киева.

СТУПАК Татьяна Сергеевна – судья Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области.

КОТОРМУС Тарас Игоревич – судья Каменка-Бугского районного суда Львовской области.

ЯВОРСКАЯ Наталья Ивановна – судья Городокского районного суда Львовской области. В марте кандидат также была признан победителем отбора на должности членов ВСП, однако в связи с тем, что количество претендентов, получивших положительное заключение от Этического совета, было недостаточным, возникла необходимость в объявлении нового конкурса.

Судьи в отставке

ВЕСЕЛЬСКАЯ Татьяна Федоровна – судья Высшего административного суда Украины в отставке. Член ВККС в 2015–2019 годах. В настоящее время кандидат работает в должности доцента кафедры административно-правовых дисциплин Национальной академии внутренних дел.

Напомним, что предыдущий отбор на должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей завершился неудачей из-за отсутствия необходимого количества кандидатов на две должности членов ВСП с положительными выводами от Этического совета.

Автор: Вячеслав Хрипун

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