Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

На должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей есть 13 кандидатов: список

14:52, 28 апреля 2025
Судья Верховного Суда, судьи апелляционных и местных судов, победители отборов на должности членов Совета правосудия и ВККС.
На должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей есть 13 кандидатов: список
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Документы для участия в отборе на две вакантные должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей, по состоянию на 28 апреля подали 13 кандидатов. 

Напомним, что срок подачи документов для участия в отборе истекает вечером 28 апреля.

Среди претендентов на должности членов ВСП есть судья Верховного Суда, судьи апелляционной инстанции, судьи местных судов и судья в отставке. Некоторые из них уже успешно участвовали в отборах на должности членов Совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. 

Список соискателей:

Верховный Суд 

МАРТЕВ Сергей Юрьевич – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. 

Апелляционные суды

ВЕРЛАНОВ Сергей Николаевич – судья Киевского апелляционного суда, член Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС. 

СПИРИДОНОВА Татьяна Викторовна – судья Хмельницкого апелляционного суда. В 2018-2021 годах – председатель апелляционного суда. В марте кандидат была признана победителем предыдущего отбора на должности членов ВСП, однако в связи с тем, что количество претендентов, получивших положительное заключение от Этического совета, было недостаточным, возникла необходимость в объявлении нового конкурса. 

Хозяйственные суды 

СОКУРЕНКО Лариса Витальевна – судья Хозяйственного суда Киевской области. 

АНДРИЙЧУК Оксана Васильевна – судья Хозяйственного суда Ровенской области. Кандидат в 2024 году победила в конкурсе на вакантную должность члена ВККС, однако 21 января Совет правосудия отказал в назначении судьи на должность члена ВККС. 

Местные общие суды 

КАПИТОНОВ Евгений Николаевич – судья Вольнянского районного суда Запорожской области. 

КАПУСТИНСКИЙ Максим Викторович – судья Энергодарского городского суда Запорожской области. 

ТОВСТОЛУЖСКИЙ Олег Владимирович – судья Валковского районного суда Харьковской области. В 2006-2022 годах – председатель суда. С 15 марта 2022 года судья мобилизован в ряды ВСУ. 

ГАЛАСЬ Ирина Анатольевна – судья Деснянского районного суда города Киева. 

СТУПАК Татьяна Сергеевна – судья Никопольского горрайонного суда Днепропетровской области. 

КОТОРМУС Тарас Игоревич – судья Каменка-Бугского районного суда Львовской области. 

ЯВОРСКАЯ Наталья Ивановна – судья Городокского районного суда Львовской области. В марте кандидат также была признан победителем отбора на должности членов ВСП, однако в связи с тем, что количество претендентов, получивших положительное заключение от Этического совета, было недостаточным, возникла необходимость в объявлении нового конкурса. 

Судьи в отставке 

ВЕСЕЛЬСКАЯ Татьяна Федоровна – судья Высшего административного суда Украины в отставке. Член ВККС в 2015–2019 годах. В настоящее время кандидат работает в должности доцента кафедры административно-правовых дисциплин Национальной академии внутренних дел. 

Напомним, что предыдущий отбор на должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей завершился неудачей из-за отсутствия необходимого количества кандидатов на две должности членов ВСП с положительными выводами от Этического совета.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья Верховный Суд апелляционные суды местные суды ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
На должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей есть 13 кандидатов: список

Судья Верховного Суда, судьи апелляционных и местных судов, победители отборов на должности членов Совета правосудия и ВККС.

Аннулирование регистрации плательщика единого налога возможно только при условии проведения надлежащей проверки и установления нарушения – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что такой акт проверки должен содержать четкие и обоснованные выводы, подтверждающие факт нарушения, а также иметь достаточные доказательные материалы, чтобы быть основанием для принятия решения об исключении из реестра плательщиков единого налога.

НАБУ допросило Кубракова через 8 месяцев после подачи им заявления – действительно ли он выступал обличителем по громкому делу?

«Заявителя-обличителя Кубракова О. М.» детективы НАБУ допросили через 8 месяцев после подачи им заявления и за неделю до завершения досудебного расследования – действительно ли у него статус обличителя, или – только медийной фигуры.

Более 100 вузов и колледжей ожидает проверка совместно с военными на предмет наличия уклонистов – Государственная служба качества образования

В Государственной службе качества образования сообщили, что совместно с военными и правоохранителями начинают внеплановые проверки в более чем 100 учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования.

Верховный Суд: орган местного самоуправления обязан соблюдать процедуру обнародования технической документации по нормативной денежной оценке

Выписки из технической документации, сформированные на основании регуляторного акта, теряют силу одновременно с признанием этого акта недействительным и не создают самостоятельных юридических последствий.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Головенко
    Олег Головенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Андрій Парінов
    Андрій Парінов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду