Аннулирование регистрации плательщика единого налога возможно только при условии проведения надлежащей проверки и установления нарушения – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что такой акт проверки должен содержать четкие и обоснованные выводы, подтверждающие факт нарушения, а также иметь достаточные доказательные материалы, чтобы быть основанием для принятия решения об исключении из реестра плательщиков единого налога.

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Аннулирование регистрации плательщика единого налога возможно только при условии проведения надлежащей проверки, результатами которой установлено нарушение, препятствующее пребыванию плательщика на упрощенной системе налогообложения.

Акт проверки должен содержать четкие и обоснованные выводы, подтверждающие факт нарушения, а также иметь достаточные доказательные материалы, чтобы быть основанием для принятия решения об исключении из реестра плательщиков единого налога. Результаты такой проверки не имеют правовых последствий в случае несоблюдения требований к процедуре проверки и оформления акта.

На это указал Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда в постановлении от 18 марта 2025 года по делу 160/21398/24, рассмотрев кассационную жалобу ООО в деле по иску этого ООО к Главному управлению ГНС в Днепропетровской области о признании противоправным и отмене решения об исключении истца из реестра плательщиков единого налога.

Обстоятельства дела

Контролирующий орган провел проверку правомерности пребывания плательщика на упрощенной системе налогообложения. Акт проверки не подтверждал, что плательщик осуществлял запрещенную законом деятельность, и не содержал четких и объективных выводов о нарушениях, которые стали основанием для аннулирования регистрации плательщика.

В иске плательщик указывал на процедурные нарушения со стороны контролирующего органа и отметил, что не осуществлял такую деятельность, которая на основании подпункта 291.5.1 статьи 291 Налогового кодекса лишает права пребывать на упрощенной системе налогообложения.

Днепропетровский окружной административный суд решением от 11 октября 2024 года удовлетворил иск, признав противоправным и отменив оспариваемое решение контролирующего органа. Суд первой инстанции отметил, что ограничения пребывания на упрощенной системе налогообложения согласно подпункту 291.5.1 статьи 291 Налогового кодекса касаются только тех субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность, прямо указанную в Налоговом кодексе Украины, в частности, в сфере почтовой и телефонной связи.

Поскольку истец не осуществлял таких видов деятельности, то не было оснований для его исключения из реестра плательщиков единого налога.

Третий апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым отказал в удовлетворении иска. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что деятельность плательщика, которая не включает техническое обслуживание сетей, подпадает под ограничения для плательщиков единого налога третьей группы, поскольку связана с предоставлением услуг электронного сообщения, в частности услуг доступа к сети Интернет.

Что решил Верховный Суд

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменив оспариваемое судебное решение и изменив решение суда первой инстанции в мотивировочной части, в частности, относительно оснований и надлежащего обоснования акта проверки. В остальной части решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.

Верховный Суд подчеркнул, что плательщики могут выбирать упрощенную систему налогообложения при условии соответствия требованиям, определенным статьями 291, 299 Налогового кодекса Украины. Регистрация плательщика единого налога является бессрочной, но может быть аннулирована согласно решению контролирующего органа.

Аннулирование регистрации возможно только после проведения проверки, на основании которой устанавливают нарушения, препятствующие пребыванию плательщика на упрощенной системе налогообложения. Проверка является необходимой для выявления нарушений, а акт проверки должен содержать четкие данные о выявленных нарушениях и возможность их обжалования плательщиком. Если проверка проведена с нарушениями или акт проверки не содержит достаточных доказательств, результаты такой проверки не могут быть основанием для принятия решения об аннулировании регистрации плательщика.

Автор: Наталя Мамченко

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