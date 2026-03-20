Выселение матери с детьми из спорного жилья без согласия собственника альтернативного жилья на их проживание является незаконным — КГС ВС

Фото: lanesinsurance.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд обязан проверить наличие согласия собственника альтернативного жилого помещения при выселении лица без предоставления другого жилья, если право проживания не установлено законом.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда.

В рассматриваемом деле истец просил выселить ответчицу, двоих ее малолетних детей и мать из жилого дома без предоставления другого жилья, обосновывая свои требования тем, что на основании договора дарения он является новым собственником спорного жилого дома, а ответчики не являются членами его семьи и препятствуют ему пользоваться имуществом. В свою очередь, ответчица подала встречный иск, настаивая на признании за ней и ее детьми права пользования спорным жильем, поскольку она и ее дети зарегистрированы и проживают там с рождения как члены семьи прежнего собственника, и это помещение является их единственным жильем.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении первоначальных и встречных исковых требований. Апелляционный суд отменил решение районного суда и принял новое судебное решение, которым первоначальный иск удовлетворил, а во встречном иске отказал, сделав вывод, что выселение ответчиков, в том числе двух малолетних детей, является законным и пропорциональным, учитывая наличие у матери ответчицы (также ответчицы по первоначальному иску) в собственности жилого дома, тогда как для истца подаренный дом является единственным жильем.

КГС ВС, отменяя постановление апелляционного суда в части выселения матери и ее двоих детей (в остальной части постановление не обжаловалось) и направляя дело в этой части на новое апелляционное рассмотрение, сделал следующие правовые выводы.

Выселение из занимаемого жилого помещения допускается на основаниях, установленных законом. Выселение осуществляется добровольно или в судебном порядке. Допускается выселение в административном порядке с санкции прокурора лишь лиц, которые самовольно заняли жилое помещение или проживают в домах, угрожающих обрушением (ч. 1 ст. 109 ЖК Украины).

Граждане, которые имеют в частной собственности дом (часть дома), квартиру, пользуются ими для личного проживания и проживания членов их семьи и имеют право распоряжаться этой собственностью по своему усмотрению: продавать, дарить, завещать, сдавать в аренду, обменивать, закладывать, заключать другие не запрещенные законом сделки (ч. 1 ст. 150 ЖК Украины).

Верховный Суд обратил внимание на то, что суды предыдущих инстанций достаточно широко привели судебную практику ЕСПЧ по вопросам, касающимся предмета данного спора, без наличия противоречий в ней. Фактически расхождения судов предыдущих инстанций произошли в непосредственной оценке оправданного и пропорционального вмешательства в право ответчицы и ее детей пользоваться спорным жилым домом.

Понятие общественного интереса неотделимо связано с законностью в обществе — соблюдением требований закона. Поэтому противоположное приводит и к несоответствию общественному интересу. Закон не исключает возможности вмешательства в право ответчицы пользоваться спорным жилым домом, наличие которого должно определяться конкретными обстоятельствами дела, которые должны быть надлежащим образом установлены.

Следовательно, вмешательство в право на жилье должно быть не только пропорциональным, но прежде всего законным. Хотя апелляционный суд считал выселение пропорциональным из-за наличия у матери ответчицы другого большого жилого дома, он не учел, что законность переселения зависит от воли собственницы такого имущества. Ответчица является совершеннолетним лицом, а потому не имеет автоматического права на проживание в доме своей матери лишь на основании родственных связей.

С учетом изложенного КГС ВС признал вывод апелляционного суда об отсутствии нарушения права ответчицы и ее детей на жилье преждевременным, поскольку реализация возможности переселения семьи напрямую зависит от согласия собственницы другого жилья (бабушки детей). При наличии возражений собственницы ответчица и ее дети фактически остаются без гарантированного законом места проживания, поскольку спорный дом является их единственным жильем, где они зарегистрированы и проживают с рождения.

Таким образом, апелляционный суд не установил обстоятельств, которые бы подтверждали, что такое выселение не приведет к нарушению прав, гарантированных ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, для ответчицы и ее детей.

С постановлением КГС ВС от 28 января 2026 года по делу № 450/3785/19 (производство № 61-11106св22) можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.