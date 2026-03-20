Назначается ли субсидия, если члены домохозяйства находятся за границей — ответ ПФ

17:14, 20 марта 2026
В Пенсионном фонде разъяснили вопрос назначения субсидии.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области объяснило, назначается ли жилищная субсидия, если члены домохозяйства находятся за границей. 

Жилищная субсидия — это адресная помощь, которая предоставляется гражданам, проживающим в жилых помещениях и не имеющим возможности самостоятельно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Условия назначения жилищной субсидии определены Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848. 

Назначение жилищной субсидии происходит в два этапа:

  • определение права домохозяйства на назначение жилищной субсидии;
  • определение размера жилищной субсидии.

Согласно подпункту 3 пункта 14 указанного Положения пребывание лица за границей более 60 дней в период военного положения и двух месяцев после его прекращения или отмены — не является основанием для отказа в назначении субсидии домохозяйству в целом. То есть пребывание лиц за границей более 60 дней (в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии) во время военного положения не влияет на право домохозяйства на назначение жилищной субсидии. 

В то же время пунктом 24 Положения определено, что лица, которые на день назначения субсидии находятся за пределами страны более 60 дней, не включаются в состав домохозяйства, и размер субсидии для таких лиц составляет 0,00 грн. Это означает, что социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания на таких лиц не рассчитываются, а их доходы при назначении субсидии не учитываются. 

«Таким образом, если все члены домохозяйства находятся за границей более 60 дней, по адресу их проживания фактически отсутствуют лица, на которых могут быть рассчитаны социальные нормативы и, соответственно, размер жилищной субсидии. То есть государственная поддержка не предоставляется домохозяйству, в котором ни одно лицо фактически не проживает и не потребляет коммунальные услуги в пределах установленных норм.

Если за границей более 60 дней находится один или несколько членов домохозяйства, а остальные проживают в Украине, то такому домохозяйству жилищная субсидия назначается, и социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания рассчитываются только на тех, кто фактически проживает по адресу домохозяйства. Лицо (лица), находящееся за границей, для расчета субсидии в состав домохозяйства не включается», — заявили в ПФ.

