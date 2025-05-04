Анулювання реєстрації платника єдиного податку можливе лише за умови проведення належної перевірки і встановлення порушення – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що такий акт перевірки повинен містити чіткі та обґрунтовані висновки, що підтверджують факт порушення, а також мати достатні доказові матеріали, щоб бути підставою для ухвалення рішення про виключення з реєстру платників єдиного податку.

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Анулювання реєстрації платника єдиного податку можливе лише за умови проведення належної перевірки, результатами якої встановлено порушення, що перешкоджають перебуванню платника на спрощеній системі оподаткування.

Акт перевірки має містити чіткі та обґрунтовані висновки, що підтверджують факт порушення, а також мати достатні доказові матеріали, щоб бути підставою для ухвалення рішення про виключення з реєстру платників єдиного податку. Результати такої перевірки не мають правових наслідків у разі недотримання вимог до процедури перевірки й оформлення акта.

На це вказав Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у постанові від 18 березня 2025 року по справі 160/21398/24, розглянувши касаційну скаргу ТОВ у справі за позовом цього ТОВ до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про визнання протиправним і скасування рішення про виключення позивача з реєстру платників єдиного податку.

Обставини справи

Контрольний орган провів перевірку правомірності перебування платника на спрощеній системі оподаткування. Акт перевірки не підтверджував, що платник здійснював заборонену законом діяльність, і не містив чітких та об’єктивних висновків щодо порушень, які стали підставою для анулювання реєстрації платника.

У позові платник указував на процедурні порушення з боку контрольного органу та зазначив, що не здійснював таку діяльність, яка на підставі підпункту 291.5.1 статті 291 Податкового кодексу позбавляє права перебувати на спрощеній системі оподаткування.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд рішенням від 11 жовтня 2024 року задовольнив позов, визнавши протиправним та скасувавши оскаржуване рішення контрольного органу. Суд першої інстанції зазначив, що обмеження перебування на спрощеній системі оподаткування згідно з підпунктом 291.5.1 статті 291 Податкового кодексу стосуються лише тих суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, прямо зазначену в Податковому кодексі України, зокрема, у сфері поштового та телефонного зв’язку.

Оскільки позивач не здійснював таких видів діяльності, то не було підстав для його виключення з реєстру платників єдиного податку.

Третій апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, яким відмовив у задоволенні позову. Суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що діяльність платника, яка не включає технічне обслуговування мереж, підпадає під обмеження для платників єдиного податку третьої групи, оскільки пов’язана з наданням послуг електронного зв’язку, зокрема послуг доступу до мережі Інтернет.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу, скасувавши оскаржуване судове рішення та змінивши рішення суду першої інстанції в мотивувальній частині, зокрема, щодо підстав та належного обґрунтування акта перевірки. В іншій частині рішення суду першої інстанції було залишено без змін.

Верховний Суд підкреслив, що платники можуть обирати спрощену систему оподаткування за умови відповідності вимогам, визначеним статтями 291, 299 Податкового кодексу України. Реєстрація платника єдиного податку є безстроковою, але може бути анульована згідно з рішенням контрольного органу.

Анулювання реєстрації можливе лише після проведення перевірки, на підставі якої встановлюють порушення, що перешкоджають перебуванню платника на спрощеній системі оподаткування. Перевірка є необхідною для виявлення порушень, а акт перевірки має містити чіткі дані про виявлені порушення та можливість їх оскарження платником. Якщо перевірка проведена з порушеннями або акт перевірки не містить достатніх доказів, результати такої перевірки не можуть бути підставою для ухвалення рішення про анулювання реєстрації платника.

Автор: Наталя Мамченко

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