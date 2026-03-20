Из некоторых районов Славянска принудительно эвакуируют детей

В отдельных районах города Славянск, наиболее подверженных риску вражеских обстрелов, запланирована принудительная эвакуация детей. Соответствующий приказ подписал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В список вошли улицы: Вячеслава Чорновола, Мироновская, Карпатская, Шахтерская, Орденоносцев, Лисичанская, Попова, Нарвская, Ростовская, Таганрогская, Пирогова, Степная, Селезновская, Широкая, Пасхальная, Селянская, Левобережная, Вербовая, Макеевская, А. Соловьяненко, Г. Тимофеева, Курортная, Сечевая, Молдавская, Энергетиков, Подольская, Азовская, Б. Гринченко, Подольская; а также въезды и переулки этих районов.

Приказ уже передан на согласование в Координационный штаб Кабинета Министров Украины по эвакуационным мероприятиям и массовому перемещению населения.

«Сохранить жизнь — самое важное. Тем более — жизнь и здоровье детей, которые не способны самостоятельно принимать решения и выезжать», — подчеркнул Вадим Филашкин.

