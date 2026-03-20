З деяких районів Слов’янська примусово евакуюють дітей

18:28, 20 березня 2026
Наказ про евакуацію підписав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
В окремих районах міста Слов’янськ, що найбільше піддаються ризику ворожих обстрілів, запланована примусова евакуація дітей. Відповідний наказ підписав голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

До списку потрапили вулиці: В’ячеслава Чорновола, Миронівська, Карпатська, Шахтарська, Орденоносців, Лисичанська, Попова, Нарвська, Ростовська, Таганрозька, Пирогова, Степна, Селезнівська, Широка, Великодня, Селянська, Лівобережна, Вербова, Макіївська, А.Солов’яненка, Г.Тимофєєва, Курортна, Січова, Молдавська, Енергетиків, Подольська, Азовська, Б.Грінченка, Подільська; а також в’їзди та провулки цих районів.

Наказ уже передано на погодження до Координаційного штабу Кабінету Міністрів України з евакуаційних заходів та масового переміщення населення.

«Зберегти життя — найважливіше. Тим паче — життя і здоров’я дітей, які не здатні самостійно ухвалювати рішення і виїжджати», – наголосив Вадим Філашкін.

Стрічка новин

