Германия упростила экспорт оборонного оборудования в Украину и страны Персидского залива

19:00, 20 марта 2026
Министерство экономики ФРГ ввело временную генеральную лицензию, позволяющую осуществлять поставки без индивидуальных разрешений для ускорения поставок.
Министерство экономики Германии 20 марта сообщило об упрощении правил экспорта отдельного оборонного оборудования в Украину и страны Персидского залива с целью ускорения поставок. Об этом пишет Reuters.

Речь идет об упрощении процедур для экспорта оборудования воздушной и военно-морской обороны. В ведомстве отметили, что это решение принято для обеспечения быстрого поступления необходимого оборудования.

Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что неизбирательные атаки Ирана на страны Персидского залива создали острую потребность в военном оборудовании, в частности в сфере противовоздушной обороны.

По ее словам, новая временная лицензия адаптирует процедуры контроля за экспортом вооружений для поставки необходимого оборудования в эти страны в соответствии с новыми условиями.

Помимо Украины, генеральная экспортная лицензия, которая будет действовать в течение шести месяцев, распространяется на Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман.

В соответствии с новыми правилами, экспортерам разрешено поставлять продукцию без предварительной подачи индивидуальной заявки в Федеральное ведомство по экономике и экспортному контролю (BAFA).

При этом компании должны регистрироваться и подавать ежемесячные отчеты. Новые положения касаются, в частности, товаров для воздушной и морской обороны, включая средства обезвреживания морских мин.

Германия оружие Украина оборона Иран

