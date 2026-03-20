Німеччина спростила експорт оборонного обладнання до України та країн Перської затоки

19:00, 20 березня 2026
Міністерство економіки ФРН запровадило тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє постачання без індивідуальних дозволів для прискорення поставок.
Фото з відкритих джерел
Міністерство економіки Німеччини 20 березня повідомило про спрощення правил експорту окремого оборонного обладнання до України та країн Перської затоки з метою пришвидшення поставок. Про це пише Reuters.

Йдеться про спрощення процедур для експорту обладнання повітряної та військово-морської оборони. У відомстві зазначили, що це рішення ухвалене для забезпечення швидкого надходження необхідного оснащення.

Міністр економіки Німеччини Катерина Райхе заявила, що невибіркові атаки Ірану на країни Перської затоки створили нагальну потребу у військовому обладнанні, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

За її словами, нова тимчасова ліцензія адаптує процедури контролю за експортом озброєнь для постачання необхідного обладнання до цих країн відповідно до нових умов.

Окрім України, генеральна експортна ліцензія, яка діятиме протягом шести місяців, поширюється на Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт, Бахрейн та Оман.

Відповідно до нових правил, експортерам дозволено постачати продукцію без попереднього подання індивідуальної заявки до Федерального відомства з економіки та експортного контролю (BAFA).

При цьому компанії повинні реєструватися та подавати щомісячні звіти. Нові положення стосуються, зокрема, товарів для повітряної та морської оборони, включаючи засоби знешкодження морських мін.

