  В Украине

Некоторые сервисы в приложении «Дія» будут временно недоступны из-за плановых технических работ

18:13, 20 марта 2026
Приложение и портал будут работать с ограничениями в части услуг до 23 марта.
В Министерстве цифровой трансформации предупредили пользователей о временной приостановке работы некоторых сервисов приложения «Дія» из-за плановых технических работ.

До 9:00 21 марта из-за работ в реестре «Оберег» будет недоступен комплекс бронирования, включающий:

  • военно-учетный документ,
  • бронирование работников,
  • сведения о работниках из Реестра военнообязанных,
  • продление и аннулирование бронирования работников.

Кроме того, перерегистрация автомобилей будет временно приостановлена с 17:00 21 марта до 20:00 23 марта в связи с обновлением Единого государственного реестра транспортных средств.

Во всех остальных сервисах «Дії» работа будет проходить без ограничений. Пользователям рекомендуется заранее оформить необходимые услуги, чтобы избежать неудобств.

документы Дия Оберег

