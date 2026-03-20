Некоторые сервисы в приложении «Дія» будут временно недоступны из-за плановых технических работ

В Министерстве цифровой трансформации предупредили пользователей о временной приостановке работы некоторых сервисов приложения «Дія» из-за плановых технических работ.

До 9:00 21 марта из-за работ в реестре «Оберег» будет недоступен комплекс бронирования, включающий:

военно-учетный документ,

бронирование работников,

сведения о работниках из Реестра военнообязанных,

продление и аннулирование бронирования работников.

Кроме того, перерегистрация автомобилей будет временно приостановлена с 17:00 21 марта до 20:00 23 марта в связи с обновлением Единого государственного реестра транспортных средств.

Во всех остальных сервисах «Дії» работа будет проходить без ограничений. Пользователям рекомендуется заранее оформить необходимые услуги, чтобы избежать неудобств.

