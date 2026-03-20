Резерв+ будет временно недоступен: когда и почему

Украинцев призвали заранее загрузить PDF-версию электронного военно-учетного документа.

С 21:00 20 марта до 09:00 21 марта в реестре «Оберіг» будут проводиться плановые технические работы. В это время в приложении Резерв+ нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

«Чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, заранее загрузите PDF-версию. Для этого на главном экране приложения нажмите плюс и выберите «Загрузить PDF», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что работы завершатся в 09:00 21 марта, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

Напомним, в Резерв+ теперь можно спланировать визит в ТЦК.

