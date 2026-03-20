Резерв+ буде тимчасово недоступний: коли та чому

Українців закликали завчасно завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документу.

З 21:00 20 березня до 09:00 21 березня у реєстрі «Оберіг» проходитимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID. Про це повідомило Міністерство оборони України.

«Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть «Завантажити PDF», - заявили у відомстві.

У Міноборони додали, що роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

