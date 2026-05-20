  1. В Украине

Как оплатить штраф за нарушение ПДД в чате с «Дія.АІ» — пошаговая инструкция

12:06, 20 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В «Дія.АІ» доступна возможность проверять и оплачивать штрафы за нарушение ПДД.
Как оплатить штраф за нарушение ПДД в чате с «Дія.АІ» — пошаговая инструкция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении «Дія» через чат с «Дія.АІ» можно проверить и оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Первого государственного AI-агента уже протестировали более 500 тысяч украинцев.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в «Дії», пользователи могут получить информацию о начисленных штрафах, просмотреть дату, сумму и детали нарушения, а также сразу произвести оплату в чате.

Как оплатить штраф за нарушение ПДД через «Дія.АІ»?

  • Напишите AI-агенту о штрафах за нарушение ПДД
  • «Дія.АІ» предоставит список полученных штрафов с датой, суммой и деталями нарушения
  • Выберите штраф
  • Нажмите кнопку оплаты
  • После этого получите квитанцию

Также через чат можно проверить статус платежа. В системе отображается, оплачен ли штраф, ожидает ли он подтверждения или не был зачислен.

Кроме того, в Дія.АІ доступна информация о порядке обжалования штрафа, а также о возможности взять ответственность за нарушение на себя, если автомобиль зарегистрирован на другое лицо.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ПДД штраф / штрафы Дия

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Новые правила выезда женщин за границу: что изменилось и какие запреты действуют дальше

Правительство смягчило правила выезда за границу для женщин-госслужащих и забронированных, однако другие обязательные ограничения остаются в силе.

Ответственность за ошибки в военном учете под вопросом: штраф 170 тысяч гривен для ТЦК могут пересмотреть

Документ, который должен был навести порядок в реестре «Обериг», может вызвать волну новых судебных споров из-за технических недостатков.

В Украине запускают рынок парниковых выбросов: как новый закон изменит правила для промышленности

Проект Минэкономики призван адаптировать украинское законодательство к стандартам ЕС и защитить наших экспортеров от европейской экологической пошлины.

Верховный Суд напомнил госорганам о неправомерности внезапного изменения позиции по бизнесу

Верховный Суд разъяснил нормы закона об административной процедуре, указав, что государство не может лишать бизнес прав, если само ранее неоднократно признавало их законность

Рада может ввести нулевой НДС на боевые роботы для фронта

В Украине предлагают освободить от НДС поставки наземных роботизированных комплексов для сил обороны.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]