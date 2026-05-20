Как оплатить штраф за нарушение ПДД в чате с «Дія.АІ» — пошаговая инструкция

В приложении «Дія» через чат с «Дія.АІ» можно проверить и оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Первого государственного AI-агента уже протестировали более 500 тысяч украинцев.

Как сообщили в «Дії», пользователи могут получить информацию о начисленных штрафах, просмотреть дату, сумму и детали нарушения, а также сразу произвести оплату в чате.

Как оплатить штраф за нарушение ПДД через «Дія.АІ»?

Напишите AI-агенту о штрафах за нарушение ПДД

«Дія.АІ» предоставит список полученных штрафов с датой, суммой и деталями нарушения

Выберите штраф

Нажмите кнопку оплаты

После этого получите квитанцию

Также через чат можно проверить статус платежа. В системе отображается, оплачен ли штраф, ожидает ли он подтверждения или не был зачислен.

Кроме того, в Дія.АІ доступна информация о порядке обжалования штрафа, а также о возможности взять ответственность за нарушение на себя, если автомобиль зарегистрирован на другое лицо.

