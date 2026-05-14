ИИ-ассистент в Дії теперь сам сообщит о штрафе ПДД и поможет его оплатить

Через чат с ИИ украинцы теперь могут оплачивать штрафы ПДД и оформлять документы за несколько минут.

Министерство цифровой трансформации запустило AI-ассистента «Дія» в мобильном приложении. Отныне пользователи могут получать государственные услуги через чат с ИИ-агентом, в частности формировать выписки о месте проживания и оплачивать штрафы за нарушение ПДД.

Национальный AI-ассистент не только консультирует, но и помогает оформлять услуги непосредственно в чате.

Сейчас Дія.AI умеет:

формировать выписку о месте проживания для взрослого или ребенка;

отправлять уведомления о штрафах ПДД с деталями и возможностью сразу оплатить их;

помогать с оформлением государственных услуг через портал «Дія», в частности субсидий.

Для получения услуги пользователю достаточно написать запрос в чате, например: «Хочу оформить субсидию» или «Мне нужна выписка». После этого AI-ассистент автоматически направит к нужному заявлению или сформирует документ.

В Минцифры отметили, что Украина переходит к формату Agentic State — модели, в которой цифровые сервисы становятся проактивными и сами помогают человеку решать жизненные ситуации.

По словам представителей министерства, интеграция ИИ в смартфон превращает государственное приложение из каталога услуг в персонального цифрового помощника.

Технологической основой Дія.AI стала модель искусственного интеллекта Gemini от Google. В Минцифры подчеркнули, что персональные данные пользователей не попадают в общую модель искусственного интеллекта и обрабатываются исключительно в защищенной среде «Дії».

Сейчас Дія.AI работает в формате открытого бета-тестирования. Чтобы воспользоваться AI-ассистентом, необходимо обновить приложение «Дія» до последней версии, нажать на иконку Дія.AI и написать запрос в чате.

