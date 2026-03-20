Деякі сервіси в Дії будуть тимчасово недоступні через планові технічні роботи
18:13, 20 березня 2026
Застосунок і портал працюватимуть із обмеженнями у частині послуг до 23 березня.
У Міністерстві цифрової трансформації попередили користувачів про тимчасову паузу деяких сервісів Дії через планові технічні роботи.
До 9:00 21 березня через роботи в реєстрі «Оберіг» буде недоступний комплекс бронювання, що включає:
- військово-обліковий документ,
- бронювання працівників,
- відомості про працівників з Реєстру військовозобов’язаних,
- продовження та анулювання бронювання працівників.
Крім того, перереєстрація авто буде тимчасово призупинена з 17:00 21 березня до 20:00 23 березня у зв’язку з оновленням Єдиного державного реєстру транспортних засобів.
В усіх інших сервісах Дії робота залишатиметься без обмежень. Користувачам радять заздалегідь оформити необхідні послуги, щоб уникнути незручностей.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.