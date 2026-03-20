  1. В Україні

Деякі сервіси в Дії будуть тимчасово недоступні через планові технічні роботи

18:13, 20 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Застосунок і портал працюватимуть із обмеженнями у частині послуг до 23 березня.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві цифрової трансформації попередили користувачів про тимчасову паузу деяких сервісів Дії через планові технічні роботи.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

До 9:00 21 березня через роботи в реєстрі «Оберіг» буде недоступний комплекс бронювання, що включає:

  • військово-обліковий документ,
  • бронювання працівників,
  • відомості про працівників з Реєстру військовозобов’язаних,
  • продовження та анулювання бронювання працівників.

Крім того, перереєстрація авто буде тимчасово призупинена з 17:00 21 березня до 20:00 23 березня у зв’язку з оновленням Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

В усіх інших сервісах Дії робота залишатиметься без обмежень. Користувачам радять заздалегідь оформити необхідні послуги, щоб уникнути незручностей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

документи Дія Оберіг

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]