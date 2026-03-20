ОБСЕ впервые с 2021 года согласовала годовой бюджет – поддержка Украины сохранена, несмотря на сокращение

Государства-участники ОБСЕ впервые с 2021 года достигли консенсуса по сводному бюджету Организации. Об этом сообщило Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

Общий бюджет ОБСЕ определен на уровне 123,1 млн евро, что на 10,9% меньше по сравнению с 2021 годом. В то же время объемы поддержки Украины остаются без изменений.

Ежегодно около 10 млн евро направляется на реализацию проектов ОБСЕ в Украине. При этом взнос Украины в бюджет Организации составляет менее 0,5 млн евро в год.

Все проекты в Украине финансируются за счет внебюджетных средств, что позволяет продолжать их реализацию даже в условиях сокращения общего бюджета.

Благодаря этому ОБСЕ продолжает поддерживать Украину в сферах окружающей среды, восстановления, противодействия коррупции и укрепления институциональной устойчивости.

В то же время Российская Федерация не выполняет свои финансовые обязательства перед Организацией: по состоянию на конец 2025 года ее задолженность перед ОБСЕ составляет почти 22 млн евро.

