ОБСЄ вперше з 2021 року узгодила річний бюджет – підтримка України збережена попри скорочення

19:24, 20 березня 2026
Загальний бюджет Організації становить 123,1 млн євро, при цьому фінансування проєктів в Україні продовжується на рівні близько 10 млн євро щороку.
Держави-учасниці ОБСЄ вперше з 2021 року досягли консенсусу щодо Зведеного бюджету Організації. Про це повідомило Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні.

Загальний бюджет ОБСЄ визначено на рівні 123,1 млн євро, що на 10,9% менше порівняно з 2021 роком. Водночас обсяги підтримки України залишаються без змін.

Щороку близько 10 млн євро спрямовується на реалізацію проєктів ОБСЄ в Україні. При цьому внесок України до бюджету Організації становить менш ніж 0,5 млн євро на рік.

Усі проєкти в Україні фінансуються за рахунок позабюджетних коштів, що дозволяє продовжувати їх реалізацію навіть в умовах скорочення загального бюджету.

Завдяки цьому ОБСЄ продовжує підтримувати Україну у сферах довкілля, відновлення, протидії корупції та зміцнення інституційної стійкості.

Водночас Російська Федерація не виконує свої фінансові зобов’язання перед Організацією: станом на кінець 2025 року її заборгованість перед ОБСЄ становить майже 22 млн євро.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

На адвокатів чекають зміни — у Мін'юсті запустили роботу над новими законами

У Мін’юсті відбулося перше засідання Робочої групи з реформування адвокатури, яка готуватиме зміни до законодавства про адвокатуру.

Процесуальні прогалини у новій процедурі стягнень для КСУ ризикують перетворити реформу на інструмент тиску

У межах виконання Дорожньої карти з питань верховенства права Україна реформує систему дисциплінарної відповідальності суддів КСУ: ключові положення законопроєкту та зауваження парламентської дослідницької групи.

ФОПів автоматично реєструватимуть платниками ПДВ, а онлайн-дохід обмежать 2 тисячами євро — Мінфін

Мінфін оприлюднив нові податкові ініціативи: Судово-юридична газета розібралася, що пропонують запровадити для бізнесу та громадян.

МКАС без статусу юрособи: Комітет переглянув правки до закону про міжнародний арбітраж

Попри відмову від надання МКАС статусу юридичної особи, законопроєкт розширює можливості для ринків капіталу та захисту інвестицій

Мінсоцполітики пропонує позбавляти батьківських прав тимчасово

Міністерство соціальної політики підготувало законопроєкт, що запроваджує у Сімейний кодекс та ЦПК тимчасове позбавлення батьківських прав.

