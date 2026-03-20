ОБСЄ вперше з 2021 року узгодила річний бюджет – підтримка України збережена попри скорочення

Держави-учасниці ОБСЄ вперше з 2021 року досягли консенсусу щодо Зведеного бюджету Організації. Про це повідомило Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні.

Загальний бюджет ОБСЄ визначено на рівні 123,1 млн євро, що на 10,9% менше порівняно з 2021 роком. Водночас обсяги підтримки України залишаються без змін.

Щороку близько 10 млн євро спрямовується на реалізацію проєктів ОБСЄ в Україні. При цьому внесок України до бюджету Організації становить менш ніж 0,5 млн євро на рік.

Усі проєкти в Україні фінансуються за рахунок позабюджетних коштів, що дозволяє продовжувати їх реалізацію навіть в умовах скорочення загального бюджету.

Завдяки цьому ОБСЄ продовжує підтримувати Україну у сферах довкілля, відновлення, протидії корупції та зміцнення інституційної стійкості.

Водночас Російська Федерація не виконує свої фінансові зобов’язання перед Організацією: станом на кінець 2025 року її заборгованість перед ОБСЄ становить майже 22 млн євро.

