Документы, созданные с помощью ИИ, не подпадают под адвокатскую тайну — суд в США

17:24, 20 марта 2026
Суд решил, что использование публичных ИИ-инструментов может лишить документы статуса конфиденциальности.
Фото: nysba.org
В США Окружной суд Южного округа Нью-Йорка постановил, что обвиняемый по уголовному делу не может ссылаться на адвокатскую тайну в отношении документов, которые он создал с помощью коммерчески доступного инструмента искусственного интеллекта (ИИ) — даже если он вводил в этот инструмент конфиденциальную информацию, полученную от своих адвокатов, пишет Jdsupra.

Решение суда было объявлено устно во время слушания, однако, судя по поданным ходатайствам, события развивались следующим образом. Узнав о расследовании ФБР, обвиняемый Брэдли Геппнер нанял адвоката. Параллельно он начал использовать публичную версию ИИ-инструмента «Claude» (Anthropic) для подготовки к делу. Геппнер вводил в систему запросы относительно расследования, в результате чего было создано около 31 документа в виде диалогов с ИИ, которые он сохранил на своих устройствах и передал своим адвокатам.

Важно, что для создания этих документов Геппнер использовал, в частности, информацию, полученную от своих адвокатов, которая, вероятно, подпадала под адвокатскую тайну. В то же время его защитники не давали указаний создавать эти документы и не принимали участия в их подготовке.

ФБР получило доступ к этим материалам после ареста Геппнера, когда во время обыска его жилья правоохранители изъяли устройства, на которых они хранились. Геппнер заявил о распространении на эти документы адвокатской тайны, тогда как правительство утверждало, что такая привилегия либо не существует, либо была утрачена.

Судья Ракофф пришел к выводу, что документы, созданные с помощью ИИ, не являются привилегированными.

В частности, суд отметил, что привилегия «рабочих материалов» (work-product) не применяется, поскольку документы не были созданы адвокатом или по его поручению, а также были сформированы с использованием информации, полученной во время предварительных консультаций с защитником.

Также суд признал, что адвокатская тайна не распространяется на коммуникацию Геппнера с ИИ-инструментом и созданные в результате этого документы. Такая привилегия защищает конфиденциальные сообщения между клиентом и адвокатом, связанные с оказанием юридической помощи. Суд обратил внимание, что коммуникация с ИИ-инструментом не может считаться конфиденциальной, поскольку политика конфиденциальности предусматривает сохранение введенных данных для обучения системы и их возможное раскрытие третьим лицам или государственным органам.

Кроме того, в суде утверждали, что Геппнер не мог использовать ИИ-инструмент с целью получения юридической консультации, поскольку сам разработчик заявляет, что сервис не предоставляет юридических услуг. Суд прямо не ответил на этот аргумент, однако подчеркнул, что не видит никаких оснований для применения адвокатской тайны.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Адвокатов ждут изменения — в Минюсте начали работу над новыми законами

В Минюсте состоялось первое заседание Рабочей группы по реформированию адвокатуры, которая будет готовить изменения в законодательство об адвокатуре.

Процессуальные пробелы в новой процедуре взысканий для КСУ рискуют превратить реформу в инструмент давления

В рамках выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права Украина реформирует систему дисциплинарной ответственности судей КСУ: ключевые положения законопроекта и замечания парламентской исследовательской группы.

ФОП будут автоматически регистрировать плательщиками НДС, а онлайн-доход ограничат 2 тысячами евро — Минфин

Минфин опубликовал новые налоговые инициативы: «Судебно-юридическая газета» разобралась, что предлагают ввести для бизнеса и граждан.

МКАС без статуса юрлица: Комитет пересмотрел правки к закону о международном арбитраже

Несмотря на отказ от предоставления МКАС статуса юридического лица, законопроект расширяет возможности для рынков капитала и защиты инвестиций.

Минсоцполитики предлагает лишать родительских прав временно

Министерство социальной политики подготовило законопроект, вводящий в Семейный кодекс и ГПК временное лишение родительских прав.

