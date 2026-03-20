Документи, створені за допомогою ШІ, не підпадають під адвокатську таємницю — суд у США

Суд вирішив, що використання публічних ШІ-інструментів може позбавити документи статусу конфіденційності.

У США Окружний суд Південного округу Нью-Йорка постановив, що обвинувачений у кримінальній справі не може посилатися на адвокатську таємницю щодо документів, які він створив за допомогою комерційно доступного інструменту штучного інтелекту (ШІ) — навіть якщо він вводив у цей інструмент конференційну інформацію, отриману від своїх адвокатів, пише Jdsupra.

Рішення суду було оголошене усно під час слухання, однак, судячи з поданих клопотань, події розгорталися так. Дізнавшись про розслідування ФБР, обвинувачений Бредлі Геппнер найняв адвоката. Паралельно він почав використовувати публічну версію ШІ-інструменту «Claude» (Anthropic) для підготовки до справи. Геппнер вводив у систему запити щодо розслідування, у результаті чого було створено близько 31 документа у вигляді діалогів із ШІ, які він зберіг на своїх пристроях і передав своїм адвокатам.

Важливо, що для створення цих документів Геппнер використовував, зокрема, інформацію, отриману від своїх адвокатів, яка, ймовірно, підпадала під адвокатську таємницю. Водночас його захисники не давали вказівок створювати ці документи і не брали участі в їх підготовці.

ФБР отримало доступ до цих матеріалів після арешту Геппнера, коли під час обшуку його житла правоохоронці вилучили пристрої, на яких вони зберігалися. Геппнер заявив про поширення на ці документи адвокатської таємниці, тоді як уряд стверджував, що такий привілей або не існує, або був втрачений.

Суддя Ракофф дійшов висновку, що документи, створені за допомогою ШІ, не є привілейованими.

Зокрема, суд зазначив, що привілей «робочих матеріалів» (work-product) не застосовується, оскільки документи не були створені адвокатом або за його дорученням, а також були сформовані з використанням інформації, отриманої під час попередніх консультацій із захисником.

Також суд визнав, що адвокатська таємниця не поширюється на комунікацію Геппнера з ШІ-інструментом і створені внаслідок цього документи. Такий привілей захищає конфіденційні повідомлення між клієнтом і адвокатом, пов’язані з наданням юридичної допомоги. Суд звернув увагу, що комунікація з ШІ-інструментом не може вважатися конфіденційною, оскільки політика конфіденційності передбачає збереження введених даних для навчання системи та їх можливе розкриття третім сторонам або державним органам.

Крім того, у суді стверджували, що Геппнер не міг використовувати ШІ-інструмент з метою отримання юридичної консультації, оскільки сам розробник заявляє, що сервіс не надає юридичних послуг. Суд прямо не відповів на цей аргумент, однак підкреслив, що не бачить жодних підстав для застосування адвокатської таємниці.

