  1. В Украине

Как привлекают к ответственности тех, кто скрывается от правосудия, — рассказали в Офисе Генерального прокурора

17:32, 20 марта 2026
В Украине применяют заочное судебное разбирательство для привлечения к ответственности тех, кто скрывается от правосудия.
Как привлекают к ответственности тех, кто скрывается от правосудия, — рассказали в Офисе Генерального прокурора
Заочное судебное разбирательство позволяет рассматривать уголовные дела без присутствия обвиняемого и обеспечивает неотвратимость наказания за тяжкие преступления против национальной безопасности, общественной безопасности и коррупционные правонарушения, сообщает Офис Генерального прокурора.

Особенности и правовая основа процедуры «in absentia»

Заочное разбирательство применяется в случаях, когда лицо объявлено в международный или межгосударственный розыск, скрывается от следствия и суда, находится на временно оккупированных территориях или в РФ, либо является военнопленным.

Процедура допускается в отношении тяжких и особо тяжких преступлений или преступлений против национальной безопасности. Повестки публикуются в общегосударственных СМИ и на официальном сайте Офиса Генерального прокурора. Участие защитника является обязательным, но не применяется к несовершеннолетним. Обвиняемый имеет право на пересмотр дела и обжалование приговора.

Правовой основой являются Глава 24-1 и статья 323 Уголовно-процессуального кодекса Украины, Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и соответствующие резолюции Совета Европы.

Результаты и последствия заочного судебного разбирательства

Заочное судебное разбирательство позволяет юридически установить вину лица, определяет правовой статус осуждённого и создаёт основания для применения санкций, включая лишение свободы, конфискацию имущества и лишение званий.

Международно-правовые последствия включают основания для розыска, задержания и экстрадиции осужденного, что усиливает возможность привлечения его к ответственности за рубежом. Кроме того, процедура позволяет применить специальные ограничения к имуществу и правам осужденного и фиксирует обстоятельства преступления в судебном решении, которое может использоваться в других производствах или санкционных процедурах.

