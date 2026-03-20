Як притягують до відповідальності тих, хто переховується від правосуддя – розповіли в Офісі Генпрокурора

В Україні застосовують заочний судовий розгляд для притягнення до відповідальності тих, хто переховується від правосуддя.

Заочний судовий розгляд дозволяє розглядати кримінальні справи без присутності обвинуваченого та забезпечує невідворотність покарання за тяжкі злочини проти національної безпеки, громадської безпеки та корупційні правопорушення, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Особливості та правова основа процедури «in absentia»

Заочний розгляд застосовується у випадках, коли особа оголошена в міжнародний або міждержавний розшук, переховується від слідства та суду, перебуває на тимчасово окупованих територіях чи в РФ, або є військовополоненим.

Процедура допускається щодо тяжких та особливо тяжких злочинів або злочинів проти нацбезпеки. Повістки публікуються у загальнодержавних медіа та на офіційному сайті Офісу Генпрокурора. Участь захисника є обов’язковою, але не застосовується до неповнолітніх. Обвинувачений має право на перегляд справи та оскарження вироку.

Правовою основою є Глава 24-1 та стаття 323 Кримінального процесуального кодексу України, Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та відповідні резолюції Ради Європи.

Результати та наслідки заочного розгляду

Заочний судовий розгляд дозволяє юридично встановити вину особи, формує правовий статус засудженого та дає підстави для застосування санкцій, включно з позбавленням волі, конфіскацією майна та позбавленням звань.

Міжнародно-правові наслідки включають підстави для розшуку, затримання та екстрадиції засудженого, що посилює можливість притягнення його до відповідальності за кордоном. Крім того, процедура дозволяє застосувати спеціальні обмеження до майна та прав засудженого і фіксує обставини злочину у судовому рішенні, яке може використовуватися в інших провадженнях або санкційних процедурах.

