Процессуальные пробелы в новой процедуре взысканий для КСУ рискуют превратить реформу в инструмент давления

В рамках выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права Украина реформирует систему дисциплинарной ответственности судей КСУ: ключевые положения законопроекта и замечания парламентской исследовательской группы.

Реформа Конституционного Суда Украины остается одним из ключевых элементов Дорожной карты по вопросам верховенства права — стратегического документа, определяющего движение Украины к членству в ЕС по Разделам 23 и 24 переговорного процесса. Одной из основных задач является укрепление институциональной способности Суда и обеспечение прозрачного правосудия.

Важным шагом в этом направлении стал законопроект № 14321, зарегистрированный 19 декабря 2025 года. Документ предлагает новые подходы к дисциплинарной ответственности судей КСУ. И здесь возникает важный вопрос: должен ли предложенный механизм, по замыслу авторов, преодолеть проблему «безнаказанности» судей КСУ или все же стать инструментом для построения действительно справедливого и открытого процесса привлечения к ответственности?

Как отмечается в информационной справке Исследовательской службы парламента от 16 февраля 2026 года, ключевые вызовы реформы заключаются в деталях ее реализации. Именно от качества процедурных механизмов будет зависеть, станет ли новая модель эффективным инструментом подотчетности или создаст дополнительные риски для независимости судей.

Градация дисциплинарной ответственности

Действующее законодательство предусматривает радикальную меру — увольнение с должности за совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи Конституционного Суда, что делает систему негибкой и неэффективной. Единственная существующая процедура, прописанная только в Регламенте Суда, касается исключительно увольнения за грубые нарушения. Именно поэтому Дорожная карта по вопросам верховенства права требует пересмотра этого механизма: дисциплина должна быть справедливой, а не только карательной.

Новая редакция вводит пропорциональную систему градации взысканий. В зависимости от характера нарушения к судье теперь могут быть применены предупреждение, выговор с лишением доплат на срок до шести месяцев или увольнение, что позволяет реагировать на проступки, не достигающие порога грубого пренебрежения обязанностями.

Процессуальные баги в реформе КСУ

Парламентская исследовательская служба выявила ряд недостатков, которые могут нивелировать реформу, противопоставив процедурные изъяны принципу справедливости.

Законопроект устанавливает двухлетний срок привлечения к ответственности. Однако непонятно, можно ли наказывать судью за действия, совершенные до вступления закона в силу. Законопроект не уточняет, распространяется ли этот двухлетний срок на деяния, совершенные судьями до момента вступления в силу этих изменений. Поскольку перечень дисциплинарных проступков существенно обновляется, возникает вопрос: можно ли наказывать судью за действия, которые на момент их совершения по закону не считались проступком? Отсутствие переходных положений по этому вопросу создает угрозу нарушения принципа правовой определенности и может привести к многочисленным обжалованиям решений в будущем.

Также интересный вопрос: кто может инициировать процедуру дисциплинарной ответственности для судей КСУ? Новая статья 21-4, предложенная законопроектом № 14321, подробно описывает технические требования к обращению, однако содержит неопределенность относительно субъектов такого обращения. В частности, часть вторая статьи 21-4 указывает, что участники конституционного производства реализуют свое право лично или через представителей. Однако документ не дает четкого ответа, принадлежит ли это право исключительно сторонам дела или подать жалобу на судью может любое лицо, которому стало известно о дисциплинарном проступке? Отсутствие четкого перечня субъектов обращения на практике может привести либо к игнорированию жалоб от граждан, либо к чрезмерному давлению на КСУ через массовые обращения от лиц, не имеющих отношения к делам.

Новая дисциплинарная процедура для судей Конституционного Суда может оказаться неэффективной из-за сложного механизма голосования. Статья 21-5 предлагает безальтернативную норму: после получения жалобы Суд должен созвать специальное заседание и открыть производство. Однако норма статьи 21-10 устанавливает, что для принятия такого постановления необходимо как минимум 10 голосов судей. Если за открытие дела проголосуют менее 10 судей, дальнейшее движение жалобы остается непонятным. Законопроект не прописывает механизм отказа в открытии производства в таком случае. Исследовательская служба ВРУ считает целесообразным предусмотреть непосредственно в статье 21-5 положения, которыми будет урегулирована ситуация, когда соответствующее постановление об открытии дисциплинарного производства не поддержало большинство судей.

Кроме того, выявлены несогласованности порядка голосования, содержащиеся в статьях 21-9 и 21-10. Например, за нарушение правил отвода самым строгим взысканием должен быть выговор, а за грубое пренебрежение обязанностями предусмотрено только увольнение. В то же время общая норма документа требует голосовать за взыскания по очереди — от самого мягкого до самого строгого. Это создает юридическую путаницу, так как для определенных проступков наименее строгие взыскания в списке не прописаны. Эксперты рекомендуют синхронизировать статьи 21-9 и 21-10, чтобы устранить нечеткость алгоритма на специальных пленарных заседаниях Суда.

Далее вопрос к постановлению о прекращении дела, которое принимается, если не набрано «необходимое количество» голосов за взыскание. Специалисты подчеркивают, что эта формулировка является размытой и требует четкого определения цифры, чтобы избежать манипуляций при принятии решений.

Угроза «Non Liquet»

Эксперты указывают на важные аспекты выводов Венецианской комиссии (CDL-AD(2020)039), которые пока не нашли отражения в документе. Законопроект вводит обязательное обнародование мотивированных определений об отводах на сайте Суда. Комиссия предостерегает от ситуации non liquet — невозможности принять решение. Если из-за массовых отводов КСУ теряет кворум, требования к нему должны быть снижены. Главный принцип — возможность отстранения судей не должна приводить к недееспособности КСУ как демократического института. Если из-за массовых отводов, например, в делах об антикоррупционном законодательстве, не будет кворума, КСУ просто остановится.

Прогресс в имплементации рекомендаций Венецианской комиссии

Законопроект № 14321 демонстрирует прогресс в вопросах этики и ответственности судей Конституционного Суда. Проектом предусмотрены новые правила самоотвода. Судья обязан заявить самоотвод, если он публично высказывал свое мнение по делу еще до его рассмотрения или даже до назначения на должность. Сокрытие такого конфликта интересов прямо определяется как дисциплинарный проступок. Кроме того, вместо радикального увольнения вводятся более мягкие санкции — предупреждения и выговоры.

Принятие законопроекта № 14321 — важный шаг для евроинтеграции Украины, так как он преследует цель сделать КСУ более открытым и привести систему дисциплинарных взысканий к прозрачности и справедливости, без давления на судей. Игнорирование рекомендаций Исследовательской службы ВРУ относительно кворума и правовой определенности ставит под угрозу функциональность института. При таких условиях законодательные новшества могут спровоцировать внутреннюю дестабилизацию в КСУ и стать рычагом давления, а не инструментом дисциплинарной ответственности.

