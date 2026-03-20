Конкурс в Одесский апелляционный суд: четырех кандидатов ожидает собеседование

18:36, 20 марта 2026
ВККС отметила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания шести кандидатов на должности судей в Одесском апелляционном суде. Об этом сообщила ВККС.

По результатам квалификационного оценивания 19 марта Комиссией приняты следующие решения:

Тишко Дмитрий Анатольевич — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса

Демьянова Ольга Анатольевна — объявлен перерыв в рассмотрении вопроса

Щербина Артем Валентинович — 740 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Бут Илья Александрович — 732,1 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Гончарова-Парфенова Ольга Олеговна — 688,8 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Боднарук Юрий Владимирович — 726,77 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

ВККС напомнила, что 50 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Одесском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 46 кандидатами: 10 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 13 кандидатов — не подтвердили, с 23 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Один кандидат прекратил участие в конкурсе.

