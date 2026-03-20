Конкурс до Одеського апеляційного суду: на чотирьох кандидатів очікує співбесіда

В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання шістьох кандидатів на посади суддів в Одеському апеляційному суді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 19 березня Комісією ухвалено такі рішення:

Тішко Дмитро Анатолійович - Оголошено перерву у розгляді питання

Дем'янова Ольга Анатоліївна - Оголошено перерву у розгляді питання

Щербіна Артем Валентинович – 740 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Бут Ілля Олександрович - 732,1 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Гончарова-Парфьонова Ольга Олегівна - 688,8 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Боднарук Юрій Володимирович - 726,77 - Внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

ВККС нагадала, що 50 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 23 вакантні посади суддів в Одеському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 46 кандидатами: 10 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 13 кандидатів – не підтвердили, з 23 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

