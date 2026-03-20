ФОП будут автоматически регистрировать плательщиками НДС, а онлайн-доход ограничат 2 тысячами евро — Минфин

Минфин опубликовал новые налоговые инициативы: «Судебно-юридическая газета» разобралась, что предлагают ввести для бизнеса и граждан.

Министерство финансов Украины подготовило законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и Закон Украины «О банках и банковской деятельности».

Документ предусматривает внедрение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, а также регулирование налогообложения операций электронной торговли и совершенствование подходов к взиманию налога на добавленную стоимость.

Налоговые изменения для онлайн-торговли и цифровых сервисов

Законопроектом предусмотрены изменения в Налоговый кодекс Украины относительно установления правил дистанционной продажи товаров и определения правил налогообложения операций через цифровые платформы. Также вводится понятие цифровой платформы — это программное обеспечение (включая вебсайты и мобильные приложения), через которое пользователи могут продавать товары, предоставлять услуги или сдавать в аренду имущество.

Кроме того, определяются основные участники таких операций: оператор платформы, продавец и связанные с ними категории.

Устанавливается обязанность операторов платформ обеспечивать сбор, учет и подачу информации о доходах подотчетных продавцов, а также осуществлять автоматический международный обмен такой информацией в соответствии с Многосторонним соглашением DPI.

Законопроект предлагает ввести новые правила налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы.

Для этого вводится разделение продавцов на категории, в частности понятие «исключенный продавец» — это пользователь платформы, который осуществляет небольшое количество операций: не более 30 продаж товаров и с доходом до 2000 евро за отчетный период. Такие продавцы не будут включаться в полный объем налоговой отчетности, которую операторы платформ передают контролирующим органам.

В то же время к отчетной деятельности относятся продажа товаров, предоставление услуг, аренда недвижимости и транспортных средств через платформы.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект регулирует дистанционную продажу товаров из-за границы через электронные интерфейсы, в частности устанавливает специальные правила налогообложения для посылок стоимостью до 150 евро. Не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость товары, суммарная фактурная стоимость которых не превышает эквивалент 45 евро и которые ввозятся для личного или семейного использования. Также, предусматривается введение ставки НДФЛ в размере 5% для доходов физических лиц, полученных через цифровые платформы (сейчас такие доходы облагаются по ставке 18%). Кроме того, военный сбор не должен прекращаться после завершения военного положения. В частности, МВФ настаивает на том, чтобы повышенная ставка военного сбора в размере 5% была закреплена на постоянной основе.

Обязательная регистрация плательщиков НДС с 2027 года

С 1 января 2027 года все ФЛП и юрлица на едином налоге (кроме е-резидентов), если их доход за последние 12 месяцев превышает 4 млн грн, должны быть обязательно зарегистрированы плательщиками НДС.

В частности:

регистрация плательщиками НДС осуществляется автоматически на основании данных налоговой отчетности таких лиц;

в случае отсутствия оснований для обязательной регистрации по результатам уточнения налоговой отчетности за 2026 год такая регистрация может быть аннулирована с даты её проведения;

в течение I квартала 2027 года новые плательщики НДС не определяют налоговые обязательства, не формируют налоговый кредит, не подают налоговую отчетность по НДС и не регистрируют налоговые накладные (за исключением отдельных случаев);

начиная со II квартала 2027 года такие плательщики впервые подают налоговую отчетность по НДС и имеют право включать в налоговый кредит суммы НДС по товарам и услугам, приобретённым в I квартале 2027 года, в пределах установленных ограничений;

суммы НДС, уплаченные в I квартале 2027 года, учитываются в составе налогового кредита последующих отчётных периодов до их полного использования и не подлежат бюджетному возмещению;

в случае использования приобретённых товаров, услуг или необоротных активов в необлагаемой деятельности плательщики обязаны начислить налоговые обязательства и составить соответствующие налоговые накладные в порядке, установленном Налоговым кодексом Украины.

Контроль и ответственность

Законопроект устанавливает ответственность для подотчётных операторов платформ и подотчётных продавцов за нарушение требований по сбору и подаче информации о доходах, полученных через цифровые платформы, а также за обеспечение автоматического обмена этой информацией.

Порушения предусматривают следующие штрафы:

Неподача отчёта оператором платформы — штраф в размере 100 минимальных заработных плат (по состоянию на 1 января соответствующего года). Уплата штрафа не освобождает от обязанности подать отчёт.

Несвоевременная подача отчёта или исправленного отчёта — штраф 0,5 минимальной зарплаты за каждый день просрочки. Обязанность подать или исправить отчёт сохраняется.

Подача отчёта с ошибками или неполными данными — штраф 0,5 минимальной зарплаты за каждого подотчётного продавца. Если нарушения касаются нескольких продавцов, штрафы суммируются. При этом штраф не применяется, если оператор самостоятельно исправил данные или сделал это после запроса контролирующего органа в установленные сроки.

Умышленное невключение информации или нарушение правил проверки — штраф 5% от суммы вознаграждения продавцу за отчётный период, но не менее 1 минимальной зарплаты. Расчёт осуществляется отдельно по каждому продавцу и виду деятельности.

Непредоставление продавцом информации оператору платформы — штраф 1 минимальная зарплата. Обязанность предоставить информацию при этом сохраняется.

Нарушение правил хранения данных или других процедур (например, доступа к платформе или выплат) — штраф 1 минимальная зарплата. Если это привело к невключению данных в отчёт — штраф 50 минимальных зарплат.

Введение соответствующих изменений планируется с 1 января 2027 года. Однако по требованию МВФ налоговые изменения должны быть приняты до конца марта.

