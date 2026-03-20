Кешбек на топливо: какой лимит, кто получит и можно ли снять его наличными

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», с 20 марта в Украине заработала программа кешбэка на топливо в рамках «Национального кешбэка». Она предусматривает частичную компенсацию стоимости топлива для водителей, заправляющихся на АЗС — участниках программы.

В программе «Национальный кешбек» ответили на самые частые вопросы украинцев.

Будет ли «Национальный кешбек» работать параллельно с программами лояльности АЗС?

Да. Если сеть имеет собственные бонусы или скидки, они могут действовать параллельно с государственным кешбеком. Государственная компенсация начисляется отдельно после покупки и не влияет на внутренние программы лояльности компаний.

Какая максимальная сумма кешбека на топливо и можно ли снять его наличными?

Максимальная сумма кешбека на топливо на одного человека — 1000 грн в месяц. Наличными снять средства нельзя. Кешбек можно использовать только безналично.

Изменится ли общий лимит кешбека?

Нет. При условии, что максимальная сумма кешбека на топливо в месяц на одного человека составляет 1000 грн, общий максимальный лимит кешбека остается на уровне 3 тысяч грн.

Начисляется ли кешбек на топливо, если купить его через приложение АЗС («кошелек на топливо»)?

Нет, в таком случае кешбек не начисляется. Кешбек начисляется только при фактической оплате топлива на АЗС в момент покупки, когда формируется фискальный чек с указанием приобретенного товара. Чтобы получить кешбек, необходимо оплачивать топливо непосредственно на АЗС в момент заправки.

До какого времени действует программа?

Программа действует до 1 мая 2026 года.

Когда средства будут зачислены на карту «Национального кешбека»?

Кешбек за покупки начисляется на следующий день, а выплачивается до конца следующего месяца после покупки. Например, кешбек за топливо, приобретенное в марте, будет зачислен до конца апреля на карту «Национального кешбека», выбранную в приложении Дія.

Почему кешбек разный для дизеля, бензина и газа?

Уровень компенсации определен с учетом структуры потребления топлива. Дизель имеет самый высокий процент, поскольку активно используется в логистике, агросекторе и транспорте, поэтому для него предусмотрен более высокий уровень кешбека.

Может ли ОСМД или другая организация воспользоваться этой программой при закупке топлива для генератора?

Нет. Программа «Национальный кешбек» предусматривает выплаты только физическим лицам — гражданам Украины, которые осуществляют покупки и имеют специальную карту «Национального кешбека». Кешбек начисляется именно на счет физического лица, открытый в уполномоченном банке. В то же время, если топливо для генератора покупает физическое лицо — житель или представитель ОСМД, который имеет собственную карту «Национального кешбека», и покупка соответствует условиям программы (АЗС участвует в программе, безналичная оплата и т. д.), кешбек может быть начислен именно этому человеку как участнику программы.

Кто может получить кешбек на топливо?

Все украинцы, которые являются участниками программы «Национальный кешбек» и покупают топливо на АЗС, зарегистрированных в программе.

