С 20 марта в Украине заработал кешбэк на газ, бензин и дизель — как воспользоваться

08:48, 20 марта 2026
По расчетам правительства, кешбэк позволит экономить от 2 до 11 гривен на каждом литре топлива в зависимости от его вида.
Фото: Новости.LIVE
С сегодняшнего дня в Украине запускают новый инструмент для граждан — кешбэк на топливо. Программа краткосрочная и призвана смягчить негативные последствия в период резкого роста цен. Работать она будет в рамках «Национального кешбэка». В рамках программы компенсации украинцы могут получить частичное возмещение стоимости топлива, приобретенного на АЗС — участниках программы. Получить кешбэк можно будет начиная с 20 марта.

Размер кешбэка составит:

  • 15% — за дизельное топливо;
  • 10% — за бензин;
  • 5% — за автогаз.

По расчетам правительства, это позволит экономить от 2 до 11 гривен на каждом литре топлива в зависимости от его вида.

Максимальная сумма кешбэка на топливо составит до 1000 грн на человека в месяц. При этом общий лимит в программе «Национальный кешбэк» остается без изменений — до 3000 грн в месяц.

Финансирование программы будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в бюджете Минэкономики.

Для тех, кто уже пользуется программой «Национальный кешбэк», никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. За приобретенное топливо нужно рассчитываться картой, как за обычные покупки в магазине. Кешбэк будет начислен так же, как и при покупке других товаров.

Для новых пользователей, чтобы присоединиться к программе, необходимо:

  • открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров;
  • расплатиться картой, подключенной к программе.

Важно: кешбэк начисляется только при условии расчета картой, подключенной для участия в программе. Накопленный кешбэк будет отображаться в приложении «Дія» в разделе «Национальный кешбэк».

Программа кешбэка на топливо будет действовать до 1 мая 2026 года.

Средства, начисленные в виде кешбэка, можно потратить на:

  • оплату коммунальных услуг;
  • продукты питания украинского производства;
  • покупку лекарственных и медицинских средств украинского производства;
  • оплату почтовых услуг;
  • книги;
  • донаты на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Перечень АЗС, участвующих в программе, будет опубликован на официальных ресурсах программы «Национальный кешбэк».

кешбек автомобиль АЗС

