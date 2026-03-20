С 20 марта в Украине заработал кешбэк на газ, бензин и дизель — как воспользоваться

С сегодняшнего дня в Украине запускают новый инструмент для граждан — кешбэк на топливо. Программа краткосрочная и призвана смягчить негативные последствия в период резкого роста цен. Работать она будет в рамках «Национального кешбэка». В рамках программы компенсации украинцы могут получить частичное возмещение стоимости топлива, приобретенного на АЗС — участниках программы. Получить кешбэк можно будет начиная с 20 марта.

Размер кешбэка составит:

15% — за дизельное топливо;

10% — за бензин;

5% — за автогаз.

По расчетам правительства, это позволит экономить от 2 до 11 гривен на каждом литре топлива в зависимости от его вида.

Максимальная сумма кешбэка на топливо составит до 1000 грн на человека в месяц. При этом общий лимит в программе «Национальный кешбэк» остается без изменений — до 3000 грн в месяц.

Финансирование программы будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в бюджете Минэкономики.

Для тех, кто уже пользуется программой «Национальный кешбэк», никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. За приобретенное топливо нужно рассчитываться картой, как за обычные покупки в магазине. Кешбэк будет начислен так же, как и при покупке других товаров.

Для новых пользователей, чтобы присоединиться к программе, необходимо:

открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров;

расплатиться картой, подключенной к программе.

Важно: кешбэк начисляется только при условии расчета картой, подключенной для участия в программе. Накопленный кешбэк будет отображаться в приложении «Дія» в разделе «Национальный кешбэк».

Программа кешбэка на топливо будет действовать до 1 мая 2026 года.

Средства, начисленные в виде кешбэка, можно потратить на:

оплату коммунальных услуг;

продукты питания украинского производства;

покупку лекарственных и медицинских средств украинского производства;

оплату почтовых услуг;

книги;

донаты на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Перечень АЗС, участвующих в программе, будет опубликован на официальных ресурсах программы «Национальный кешбэк».

