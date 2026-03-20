С 20 марта в Украине заработал кешбэк на газ, бензин и дизель — как воспользоваться
С сегодняшнего дня в Украине запускают новый инструмент для граждан — кешбэк на топливо. Программа краткосрочная и призвана смягчить негативные последствия в период резкого роста цен. Работать она будет в рамках «Национального кешбэка». В рамках программы компенсации украинцы могут получить частичное возмещение стоимости топлива, приобретенного на АЗС — участниках программы. Получить кешбэк можно будет начиная с 20 марта.
Размер кешбэка составит:
- 15% — за дизельное топливо;
- 10% — за бензин;
- 5% — за автогаз.
По расчетам правительства, это позволит экономить от 2 до 11 гривен на каждом литре топлива в зависимости от его вида.
Максимальная сумма кешбэка на топливо составит до 1000 грн на человека в месяц. При этом общий лимит в программе «Национальный кешбэк» остается без изменений — до 3000 грн в месяц.
Финансирование программы будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в бюджете Минэкономики.
Для тех, кто уже пользуется программой «Национальный кешбэк», никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. За приобретенное топливо нужно рассчитываться картой, как за обычные покупки в магазине. Кешбэк будет начислен так же, как и при покупке других товаров.
Для новых пользователей, чтобы присоединиться к программе, необходимо:
- открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров;
- расплатиться картой, подключенной к программе.
Важно: кешбэк начисляется только при условии расчета картой, подключенной для участия в программе. Накопленный кешбэк будет отображаться в приложении «Дія» в разделе «Национальный кешбэк».
Программа кешбэка на топливо будет действовать до 1 мая 2026 года.
Средства, начисленные в виде кешбэка, можно потратить на:
- оплату коммунальных услуг;
- продукты питания украинского производства;
- покупку лекарственных и медицинских средств украинского производства;
- оплату почтовых услуг;
- книги;
- донаты на поддержку Вооруженных Сил Украины.
Перечень АЗС, участвующих в программе, будет опубликован на официальных ресурсах программы «Национальный кешбэк».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.