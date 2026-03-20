  1. В Україні

З 20 березня в Україні запрацював кешбек на газ, бензин та дизель – як скористатися

08:48, 20 березня 2026
Фото: Новини.LIVE
Відсьогодні в Україні запускають новий інструмент для громадян — кешбек на пальне. Програма короткострокова, покликана пом'якшити негативні наслідки у період різкого стрибка цін. Працюватиме вона в межах «Національного кешбеку».  У рамках програми компенсації українці можуть отримати часткове відшкодування вартості пального, придбаного на АЗС — учасниках програми. Отримати кешбек можна буде починаючи з 20 березня.

Розмір кешбеку становитиме:

15% — за дизельне пальне;
10% — за бензин;
5% — за автогаз.

За розрахунками уряду, це дозволить заощаджувати від 2 до 11 гривень на кожному літрі пального залежно від його виду.

Максимальна сума кешбеку за пальне становитиме до 1000 грн на людину на місяць. Водночас загальний ліміт в програмі «Національний кешбек» залишається без змін — до 3000 грн на місяць.

Фінансування програми буде здійснюватись в межах коштів передбачених в бюджеті Мінекономіки.

Для тих, хто вже користується програмою «Національний кешбек», жодних додаткових дій робити не потрібно. За придбане пальне потрібно розраховуватися карткою, як за звичайні покупки в магазині. Кешбек буде нарахований так само, як і при купівлі інших товарів.

Для нових користувачів, щоб долучитися до програми, потрібно:

  • відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів;
  • розрахуватись карткою, підключеною до програми.

Важливо: кешбек нараховується лише за умови розрахунку карткою, яку підключили для участі в програмі. Накопичений кешбек відображатиметься в застосунку Дія в розділі «Національний кешбек». 

Програма кешбеку на пальне діятиме до 1 травня 2026 року. 

Кошти, нараховані у вигляді кешбеку,  можна витратити на:

  • оплату комунальних послуг;
  • продукти харчування українського виробництва;
  • купівлю лікарських і медичних засобів українського виробництва;
  • оплату поштових послуг;
  • книжки;
  • донати на підтримку Збройних Сил України.

Перелік АЗС, що беруть участь у програмі, буде оприлюднено на офіційних ресурсах програми «Національний кешбек». 

кешбек автомобіль АЗС

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

