Какие АЗС присоединились к программе кешбэка на топливо в Украине: список

11:11, 20 марта 2026
На момент запуска к программе уже присоединились почти 20 сетей автозаправочных станций.
Какие АЗС присоединились к программе кешбэка на топливо в Украине: список
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», с 20 марта в Украине заработала программа кешбэка на топливо в рамках «Национального кешбэка». Она предусматривает частичную компенсацию стоимости топлива для водителей, заправляющихся на АЗС — участниках программы.

В Минэкономики отметили, что на момент запуска к программе уже присоединились почти 20 сетей автозаправочных станций. Среди них:

Ukrnafta, WOG, OKKO, UPG, BRSM-Нафта, SOCAR, KLO, AMIC, Avantage7, BVS, MOTTO, CHIPO, Autotrans, БАРС, MANGO, Parallel, MARSHAL, RODNIK, MARTIN, RLS, СВОЇ/SUNOIL, Magnum Energy, 24/7.

Правительство отмечает, что список участников будет постепенно расширяться.

Кешбэк — это временный инструмент поддержки, призванный частично компенсировать финансовую нагрузку на граждан в период резкого подорожания топлива.

Размер кешбэка составит:

  • 15% — за дизельное топливо;
  • 10% — за бензин;
  • 5% — за автогаз.

По расчетам правительства, это позволит экономить от 2 до 11 гривен на каждом литре топлива в зависимости от его вида.

Максимальная сумма кешбэка на топливо составит до 1000 грн на человека в месяц. При этом общий лимит в программе «Национальный кешбэк» остается без изменений — до 3000 грн в месяц.

Финансирование программы будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в бюджете Минэкономики.

Для тех, кто уже пользуется программой «Национальный кешбэк», никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. За приобретенное топливо нужно рассчитываться картой, как за обычные покупки в магазине. Кешбэк будет начислен так же, как и при покупке других товаров.

Для новых пользователей, чтобы присоединиться к программе, необходимо:

  • открыть карту для выплат в одном из банков-партнеров;
  • расплатиться картой, подключенной к программе.

Важно: кешбэк начисляется только при условии расчета картой, подключенной для участия в программе. Накопленный кешбэк будет отображаться в приложении «Дія» в разделе «Национальный кешбэк».

Программа кешбэка на топливо будет действовать до 1 мая 2026 года.

Средства, начисленные в виде кешбэка, можно потратить на:

  • оплату коммунальных услуг;
  • продукты питания украинского производства;
  • покупку лекарственных и медицинских средств украинского производства;
  • оплату почтовых услуг;
  • книги;
  • донаты на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Перечень АЗС, участвующих в программе, будет опубликован на официальных ресурсах программы «Национальный кешбэк».

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Минсоцполитики предлагает лишать родительских прав временно

Министерство социальной политики подготовило законопроект, вводящий в Семейный кодекс и ГПК временное лишение родительских прав.

Битва за мантию судьи МУС: кто из 13 кандидатов представит Украину в Гааге

Стали известны имена 13 кандидатов, которые сразятся за право выдвижения от Украины на выборы судей МУС: программа экзамена включает не только лингвистические тесты, но и профессиональное интервью и мгновенный правовой комментарий на иностранном языке.

В Украине хотят разрешить движение между полосами — Кабмин просят изменить ПДД

В Украине зарегистрирована электронная петиция с предложением внести изменения в Правила дорожного движения и урегулировать движение мотоциклов между полосами транспортного потока (lane splitting).

Оправдательные приговоры вместо громких посадок: что не так с делами НАБУ

Оправдательные приговоры, отказы прокуроров от обвинения и закрытые производства ставят под сомнение результаты работы антикоррупционных органов.

Верховный Суд подтвердил, что ПФУ обязан пересчитывать пенсии автоматически — без заявлений и без ограничения сроками

Верховный Суд подтвердил, что перерасчет пенсии в связи с изменением денежного обеспечения осуществляется автоматически и не зависит от обращения лица.

