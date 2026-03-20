  В Україні

Які АЗС долучилися до програми кешбеку на пальне в Україні: список

11:11, 20 березня 2026
Станом на запуск до програми вже долучилися майже 20 мереж автозаправних станцій.
Які АЗС долучилися до програми кешбеку на пальне в Україні: список
Фото: Суспільне
Як розповідала «Судово-юридична газета», з 20 березня в Україні запрацювала програма кешбеку на пальне в межах «Національного кешбеку». Вона передбачає часткову компенсацію вартості пального для водіїв, які заправляються на АЗС — учасниках програми.

У Мінекономіки зазначили, що станом на запуск до програми вже долучилися майже 20 мереж автозаправних станцій. Серед них:

Ukrnafta, WOG, OKKO, UPG, BRSM-Нафта, SOCAR, KLO, AMIC, Avantage7, BVS, MOTTO, CHIPO, Autotrans, БАРС, MANGO, Parallel, MARSHAL, RODNIK, MARTIN, RLS, СВОЇ/SUNOIL, Magnum Energy, 24/7.

Уряд зазначає, що список учасників поступово розширюватиметься.

Кешбек — це тимчасовий інструмент підтримки, покликаний частково компенсувати фінансове навантаження на громадян у період різкого подорожчання пального.

Розмір кешбеку становитиме:

15% — за дизельне пальне;
10% — за бензин;
5% — за автогаз.

За розрахунками уряду, це дозволить заощаджувати від 2 до 11 гривень на кожному літрі пального залежно від його виду.

Максимальна сума кешбеку за пальне становитиме до 1000 грн на людину на місяць. Водночас загальний ліміт в програмі «Національний кешбек» залишається без змін — до 3000 грн на місяць.

Фінансування програми буде здійснюватись в межах коштів передбачених в бюджеті Мінекономіки.

Для тих, хто вже користується програмою «Національний кешбек», жодних додаткових дій робити не потрібно. За придбане пальне потрібно розраховуватися карткою, як за звичайні покупки в магазині. Кешбек буде нарахований так само, як і при купівлі інших товарів.

Для нових користувачів, щоб долучитися до програми, потрібно:

  • відкрити картку для виплат в одному з банків-партнерів;
  • розрахуватись карткою, підключеною до програми.

Важливо: кешбек нараховується лише за умови розрахунку карткою, яку підключили для участі в програмі. Накопичений кешбек відображатиметься в застосунку Дія в розділі «Національний кешбек». 

Програма кешбеку на пальне діятиме до 1 травня 2026 року. 

Кошти, нараховані у вигляді кешбеку,  можна витратити на:

  • оплату комунальних послуг;
  • продукти харчування українського виробництва;
  • купівлю лікарських і медичних засобів українського виробництва;
  • оплату поштових послуг;
  • книжки;
  • донати на підтримку Збройних Сил України.

