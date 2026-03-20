Кешбек на пальне: який ліміт, хто отримає та чи можна зняти його готівкою

Максимальна сума кешбеку на пальне на людину — 1000 грн на місяць

Як розповідала «Судово-юридична газета», з 20 березня в Україні запрацювала програма кешбеку на пальне в межах «Національного кешбеку». Вона передбачає часткову компенсацію вартості пального для водіїв, які заправляються на АЗС — учасниках програми.

У програмі «Національний кешбек» відповіли на найчастіші запитання українців.

Чи буде Національний кешбек працювати паралельно з програмами лояльності АЗС?

Так. Якщо мережа має власні бонуси або знижки, вони можуть діяти паралельно із державним кешбеком. Державна компенсація нараховується окремо після покупки і не впливає на внутрішні програми лояльності компаній.

Яка максимальна сума кешбеку на пальне і чи можна зняти його готівкою?

Максимальна сума кешбеку на пальне на людину — 1000 грн на місяць. Готівкою зняти кошти не можна. Кешбек можна використати лише безготівково.

Чи зміниться загальний ліміт кешбека?

Ні. За умови, що максимальна сума кешбеку на пальне на місяць на людину становить 1000 грн, загальна максимальна сума кешбеку лишається в 3 тисячі грн.

Чи нараховується кешбек на пальне, якщо купити його через застосунок АЗС («гаманець на паливо»)?

Ні, у такому випадку кешбек не нараховується. Кешбек нараховується лише під час фактичної оплати пального на АЗС у момент покупки, коли формується фіскальний чек із зазначенням придбаного товару. Щоб отримати кешбек, необхідно оплачувати пальне безпосередньо на АЗС у момент заправки.

До якого часу діє програма?

Програма діє до 1 травня 2026 року.

Коли кошти будуть зараховані на карту «Національного кешбеку»?

Кешбек за покупки нараховується на наступний день, а виплачується до кінця наступного місяця після покупки. Наприклад, кешбек за пальне, придбане у березні, буде зараховано до кінця квітня на картку «Національного кешбеку», обрану в застосунку Дії.

Чому кешбек різний для дизелю, бензину і газу?

Рівень компенсації визначений з урахуванням структури споживання пального. Дизель має найвищий відсоток, оскільки його активно використовують в логістиці, агросекторі та транспорті, тому для нього передбачено вищий рівень кешбеку.

Чи може ОСББ або інша організація скористатись цією програмою при закупівлі пального для генератора?

Ні. Програма «Національний кешбек» передбачає виплати лише фізичним особам — громадянам України, які здійснюють покупки та мають спеціальну картку «Національного кешбеку». Кешбек нараховується саме на рахунок фізичної особи, відкритий в уповноваженому банку. Водночас, якщо пальне для генератора купує фізична особа — мешканець або представник ОСББ, який має власну картку «Національного кешбеку», і покупка відповідає умовам програми (АЗС бере участь у програмі, безготівкова оплата тощо), кешбек може бути нарахований саме цій людині як користувачу програми.

Хто може отримати кешбек на пальне?

Всі українці, які є учасником програми «Національний кешбек» і купують пальне на АЗС, що зареєстровані в програмі.

