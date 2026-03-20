Услуга заказа индивидуальных номеров в Кабинете водителя временно не работает — МВД
17:42, 20 марта 2026
Водителей предупредили о плановых регламентных работах в Кабинете водителя.
Главный сервисный центр МВД сообщил, что услуга заказа индивидуальных номерных знаков в Кабинете водителя поставлена на паузу.
«Возобновление онлайн-услуги запланировано на 23 марта. В настоящее время новые заявки не принимаются», — говорится в заявлении.
Также там подчеркнули, что все ранее оформленные и оплаченные заказы будут выполнены в установленные сроки.
