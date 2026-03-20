Послуга замовлення індивідуальних номерів в Кабінеті водія тимчасового не працює — МВС

Водіїв попередили про планові регламентні роботи в Кабінеті водія.

Головний сервісний центр МВС повідомив, що послуга замовлення індивідуальних номерних знаків в Кабінеті водія на паузі.

«Відновлення онлайн-послуги заплановано на 23 березня. Наразі нові заявки не приймаються», - йдеться у заяві.

Також там підкреслили, що усі раніше оформлені та оплачені замовлення будуть виконані у визначені терміни.

