  В Украине

Правительство запустило пилотный проект — киевские многоэтажки оснастят резервным питанием

19:12, 20 марта 2026
Государство профинансирует установку генераторов, аккумуляторов и инверторов для подготовки жилого фонда столицы к следующей зиме.
Государство поможет Киеву подготовить жилой фонд к следующему отопительному сезону — жилые многоэтажки столицы в рамках экспериментального проекта оснастят средствами резервного питания. Соответствующее постановление правительство приняло на выездном заседании, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Согласно решению, за средства государства закупят и установят аккумуляторы, инверторы и генераторы. Это оборудование должно обеспечить работу лифтов, инженерных систем и освещения мест общего пользования во время возможных отключений электроэнергии.

В то же время расходы на эксплуатацию остаются за жильцами: речь идет о закупке топлива, техническом обслуживании и ремонте оборудования.

Участие в проекте является добровольным — решение о подключении принимают совладельцы многоквартирных домов.

Постановление также создает правовые основания для реализации программы и упрощает разрешительные процедуры, в частности в сфере строительства и отвода земель.

Киевская городская государственная администрация должна в течение 30 дней сформировать перечень домов, соответствующих критериям, и определить потребность в финансировании. После этого правительство примет отдельное решение о выделении средств.

Проект реализуется в качестве пилотного для Киева с возможностью дальнейшего расширения на другие города. Он является частью планов по обеспечению устойчивости регионов — комплекса мер по подготовке энергосистемы и жилищно-коммунального хозяйства к предстоящей зиме, разработанных правительством совместно с областными военными администрациями и органами местного самоуправления.

Киев Кабинет Министров Украины энергетика

