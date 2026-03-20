Уряд запустив пілотний проєкт – київські багатоповерхівки оснастять резервним живленням

Держава профінансує встановлення генераторів, акумуляторів та інверторів для підготовки житлового фонду столиці до наступної зими.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держава допоможе Києву підготувати житловий фонд до наступного опалювального сезону — житлові багатоповерхівки столиці в межах експериментального проєкту обладнають засобами резервного живлення. Відповідну постанову уряд ухвалив на виїзному засіданні, повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Згідно з рішенням, за кошти держави закуплять і встановлять акумулятори, інвертори та генератори. Це обладнання має забезпечити роботу ліфтів, інженерних систем і освітлення місць загального користування під час можливих відключень електроенергії.

Водночас витрати на експлуатацію залишаються за мешканцями: йдеться про закупівлю палива, технічне обслуговування та ремонт обладнання.

Участь у проєкті є добровільною — рішення про підключення приймають співвласники багатоквартирних будинків.

Постанова також створює правові підстави для реалізації програми та спрощує дозвільні процедури, зокрема у сфері будівництва і землевідведення.

Київська міська державна адміністрація має протягом 30 днів сформувати перелік будинків, що відповідають критеріям, і визначити потребу у фінансуванні. Після цього уряд ухвалить окреме рішення про виділення коштів.

Проєкт реалізують як пілотний для Києва з можливістю подальшого розширення на інші міста. Він є частиною планів стійкості регіонів — комплексу заходів із підготовки енергосистеми та житлово-комунального господарства до наступної зими, розроблених урядом спільно з обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.