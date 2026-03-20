Высший административный суд Польши обязал признать однополый брак, заключённый за рубежом

Суд постановил внести в государственный реестр свидетельство о браке польской пары, зарегистрированное в Германии, отменив предыдущий отказ властей.

В Польше Высший административный суд обязал Варшавское управление гражданского состояния внести в государственный реестр свидетельство об однополом браке, заключенном за рубежом. Об этом сообщает RMF24.

Суд отменил решение Административного суда Варшавы и постановление об отказе во внесении такого свидетельства в реестр гражданского состояния.

В своем решении Высший административный суд сослался, в частности, на заключение Суда Европейского Союза, согласно которому государства-члены должны признавать однополые браки, заключенные в других странах ЕС, даже если национальное законодательство не предусматривает возможности их заключения.

Речь идет о двух гражданах Польши, которые официально зарегистрировали брак в Берлине в 2018 году. Впоследствии они решили вернуться жить в Польшу, однако получили отказ во внесении их свидетельства о браке в польский реестр из-за отсутствия соответствующей нормы в национальном законодательстве.

После этого пара обратилась в суд, который в итоге встал на их сторону.

