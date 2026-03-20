Вищий адміністративний суд Польщі зобов’язав визнати одностатевий шлюб, укладений за кордоном

18:49, 20 березня 2026
Суд постановив внести до державного реєстру свідоцтво про шлюб польської пари, зареєстрований у Німеччині, скасувавши попередню відмову органів влади.
Фото: RMF24
У Польщі Вищий адміністративний суд зобов’язав Варшавське управління цивільного стану внести до державного реєстру свідоцтво про одностатевий шлюб, укладений за кордоном. Про це повідомляє RMF24.

Суд скасував рішення Адміністративного суду Варшави та постанову про відмову у внесенні такого свідоцтва до реєстру цивільного стану.

У своєму рішенні Вищий адміністративний суд послався, зокрема, на висновок Суду Європейського Союзу, згідно з яким держави-члени мають визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах ЄС, навіть якщо національне законодавство не передбачає можливості їх укладення.

Йдеться про двох громадян Польщі, які офіційно зареєстрували шлюб у Берліні у 2018 році. Згодом вони вирішили повернутися жити до Польщі, однак отримали відмову у внесенні їхнього свідоцтва про шлюб до польського реєстру через відсутність відповідної норми в національному законодавстві.

Після цього пара звернулася до суду, який у підсумку став на їхній бік.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На адвокатів чекають зміни — у Мін’юсті запустили роботу над новими законами

У Мін’юсті відбулося перше засідання Робочої групи з реформування адвокатури, яка готуватиме зміни до законодавства про адвокатуру.

Процесуальні прогалини у новій процедурі стягнень для КСУ ризикують перетворити реформу на інструмент тиску

У межах виконання Дорожньої карти з питань верховенства права Україна реформує систему дисциплінарної відповідальності суддів КСУ: ключові положення законопроєкту та зауваження парламентської дослідницької групи.

ФОПів автоматично реєструватимуть платниками ПДВ, а онлайн-дохід обмежать 2 тисячами євро — Мінфін

Мінфін оприлюднив нові податкові ініціативи: Судово-юридична газета розібралася, що пропонують запровадити для бізнесу та громадян.

МКАС без статусу юрособи: Комітет переглянув правки до закону про міжнародний арбітраж

Попри відмову від надання МКАС статусу юридичної особи, законопроєкт розширює можливості для ринків капіталу та захисту інвестицій

Мінсоцполітики пропонує позбавляти батьківських прав тимчасово

Міністерство соціальної політики підготувало законопроєкт, що запроваджує у Сімейний кодекс та ЦПК тимчасове позбавлення батьківських прав.

