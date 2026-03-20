Вищий адміністративний суд Польщі зобов’язав визнати одностатевий шлюб, укладений за кордоном

Суд постановив внести до державного реєстру свідоцтво про шлюб польської пари, зареєстрований у Німеччині, скасувавши попередню відмову органів влади.

Фото: RMF24

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польщі Вищий адміністративний суд зобов’язав Варшавське управління цивільного стану внести до державного реєстру свідоцтво про одностатевий шлюб, укладений за кордоном. Про це повідомляє RMF24.

Суд скасував рішення Адміністративного суду Варшави та постанову про відмову у внесенні такого свідоцтва до реєстру цивільного стану.

У своєму рішенні Вищий адміністративний суд послався, зокрема, на висновок Суду Європейського Союзу, згідно з яким держави-члени мають визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах ЄС, навіть якщо національне законодавство не передбачає можливості їх укладення.

Йдеться про двох громадян Польщі, які офіційно зареєстрували шлюб у Берліні у 2018 році. Згодом вони вирішили повернутися жити до Польщі, однак отримали відмову у внесенні їхнього свідоцтва про шлюб до польського реєстру через відсутність відповідної норми в національному законодавстві.

Після цього пара звернулася до суду, який у підсумку став на їхній бік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.