Суд в Николаеве оштрафовал директора ООО более 15 млн грн за нарушение таможенного законодательства

18:06, 20 марта 2026
Центральный районный суд Николаева признал директора Киевского ООО виновным в незаконном экспорте более 1,5 тыс. тонн подсолнечного масла с использованием поддельных таможенных документов.
В Центральном районном суде города Николаева был рассмотрен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 483 Таможенного кодекса Украины, составленный в отношении руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в Киеве. Об этом сообщили в суде.

Судом установлено, что в 2020 году Обществом, возглавляемым мужчиной, за пределы таможенной территории Украины было вывезено около 1 564 тонны подсолнечного масла, стоимостью 1 251 600 долларов США.

В то же время, поданные таможенные документы содержали ложные сведения. В частности, лицо, которое указывалось как директор компании-получателя товара не подписывал внешнеэкономический контракт и не вел никакой финансово-хозяйственной деятельности указанного предприятия.

Таким образом, руководитель ООО совершил действия, направленные на перемещение товаров через границу Украины с утаиванием от таможенного контроля.

Представитель таможни поддержал сведения, указанные в протоколе, и просил привлечь руководителя Общества к ответственности.

Исследовав протокол и добавленные материалы, суд пришел к выводу о наличии в действиях мужчины состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины.

По результатам рассмотрения суд постановил признать директора ООО виновным и наложить на него административное взыскание в виде штрафа в сумме 15 349 045 гривен, а также взыскать стоимость товара в размере 30 698 089 гривен.

