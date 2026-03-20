Суд у Миколаєві оштрафував директора ТОВ на понад 30 млн грн за порушення митного законодавства
У Центральному районному суді міста Миколаєва було розглянуто протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 483 Митного кодексу України, складений щодо керівника одного з товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованого у місті Києві. Про це повідомили у суді.
Судом встановлено, що у 2020 році, Товариством, яке очолював чоловік, за межі митної території України було вивезено близько 1 564 тони соняшникової олії, вартістю 1 251 600 доларів США.
Водночас, подані митні документи містили неправдиві відомості. Зокрема, особа, яка вказувалась, як директор компанії-отримувача товару не підписував зовнішньоекономічний контракт і не вів жодної фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства.
Таким чином, очільник ТОВ вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через кордон України з приховуванням від митного контролю.
Представник митниці підтримав відомості вказані в протоколі та просив притягнути керівника Товариства до відповідальності.
Дослідивши протокол та додані матеріали, суд дійшов до висновку про наявність в діях чоловіка складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України.
За результатами розгляду, суд постановив визнати директора ТОВ винним та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 15 349 045 гривень, а також стягнути вартість товару у розмірі 30 698 089 гривень.
