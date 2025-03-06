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Членами Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів зможуть стати всього два кандидати – Етична рада

10:51, 6 березня 2025
Більшість кандидатів на посади членів ВРП або визнані такими, що не відповідають посаді члена Ради правосуддя, або добровільно припинили участь у відборі.
Членами Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів зможуть стати всього два кандидати – Етична рада
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Етична рада 6 березня 2025 року затвердила список переможців чергового відбору на дві посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів України.

Відповідно до рішення Етичної ради, кандидатами, що відповідають критеріям професійної етики та доброчесності визнані наступні судді:

СПІРІДОНОВА Тетяна Вікторівна – суддя Хмельницького апеляційного суду.

ЯВОРСЬКА Наталія Іванівна – суддя Городоцького районного суду Львівської області.

Відповідно кандидатам, які не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики визнані:

КАЛАРАШ Андрій Андрійович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

КАПУСТИНСЬКИЙ Максим Вікторович – суддя Енергодарського міського суду Запорізької області.

МУЗИКАНТ Сергій Лазаревич – начальник ТУ Державної судової адміністрації в Донецькій області. Суддя Апеляційного суду Донецької області у відставці.

ТКАЧЕНКО Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області у відставці. 

СИДОРЕНКО Дмитро Володимирович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду у відставці

Також Етична рада взагалі не змогла прийняти рішення стосовно судді Господарського суду Київської області Лариси Сокуренко – голоси «за» і «проти» розподілилися порівну.

Інші кандидати добровільно припинили участь у відборі на посади членів ВРП

Всього, нагадаємо, на дві вакантні посади членів ВРП по квоті з’їзду суддів претендували 14 кандидатів.

Нагадаємо, що 16 березня 2025 року закінчується строк повноважень членів ВРП Віталія Саліхова та Інни Плахтій, після чого у складі ВРП залишиться 15 членів.

Повноваження зазначених членів ВРП Рада правосуддя вирішила не продовжувати.

Автор В’ячеслав Хрипун

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суддя З'їзд суддів ВРП

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