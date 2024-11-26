Кандидати на дві посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: відомі прізвища

Додатково документи для участі у відборі подали лише чотири кандидати, розпочалася спеціальна перевірка.

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Вища рада правосуддя 26 листопада оприлюднила фінальний список претендентів на дві посади членів Ради правосуддя по квоті З’їзду суддів України.

Нагадаємо, що 4 жовтня Рада суддів України оголосила про додатковий добір кандидатів га посади членів ВРП, оскільки під час попереднього добору документи подали лише 12 кандидатів, у частини з яких раніше вже були проблеми з проходженням Етичної ради.

Документи на посади членів Ради правосуддя можна було подати до 25 листопада.

При цьому 7 листопада Етична рада повідомила, що із перших 12 кандидатів, до співбесід вона допустила лише 10 претендентів.

Таким чином, на дві вакантні посади членів ВРП є 14 претендентів.

Кандидати на посади членів Ради правосуддя з «додаткової групи»:

ЯВОРСЬКА Наталія Іванівна – суддя Городоцького районного суду Львівської області

СИДОРЕНКО Дмитро Володимирович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду у відставці

ГАРСЬКИЙ Олександр Вячеславович – суддя Малиновського районного суду міста Одеси

ГАЛАСЬ Ірина Анатоліївна – суддя Деснянського районного суду міста Києва

«Перша група» кандидатів, нагадаємо, виглядає, наступним чином:

КАЛАРАШ Андрій Андрійович – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

КОШЛЯ Андрій Олександрович – суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області.

ШКОДІН Ярослав Віталійович – суддя Вищого антикорупційного суду.

СОКУРЕНКО Лариса Віталіївна – суддя Господарського суду Київської області.

СПІРІДОНОВА Тетяна Вікторівна – суддя Хмельницького апеляційного суду.

ЄВТУШЕНКО Олексій Іванович – суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу.

КОТЛЯРОВА Ірина Юріївна – голова Вишгородського районного суду Київської області.

КАПУСТИНСЬКИЙ Максим Вікторович – суддя Енергодарського міського суду Запорізької області.

ТКАЧЕНКО Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області у відставці.

МУЗИКАНТ Сергій Лазаревич – начальник ТУ Державної судової адміністрації в Донецькій області. Суддя Апеляційного суду Донецької області у відставці.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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