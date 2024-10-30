Раді суддів та Етичній раді передали висновки про результати спеціальної перевірки кандидатів на дві посади членів Вищої ради правосуддя

У Вищій раді правосуддя зазначили, що передача матеріалів відбулася відразу після того, як секретаріат ВРП отримав всі відповіді від уповноважених органів в межах проведення спеціальної перевірки.

Вища рада правосуддя повідомляє, що 30 жовтня секретаріат ВРП передав Раді суддів України та Етичній раді висновки про результати спеціальної перевірки 12 кандидатів на дві посади членів Вищої ради правосуддя для встановлення відповідності кандидатів критеріям професійної етики та доброчесності.

Передача матеріалів відбулася відразу після того, як секретаріат ВРП отримав всі відповіді від уповноважених органів в межах проведення спеціальної перевірки.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Вища рада правосуддя повідомила про проблеми, які виникли з проведенням спеціальних перевірок відносно кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя.

У ВРП зазначили, що внаслідок рішення Ради суддів України від 4 жовтня 2024 року, ВРП оголосила про додатковий прийом документів від кандидатів на посади членів ВРП. Документи можна подати до 25 листопада 2024 року.

Нагадаємо, що 4 жовтня Рада суддів України визначила "технічну" дату проведення другої частиник XX з'їзду суддів - 24 грудня. Оголошення цієї дати необхідно для того, щоб нові кандидати на дві посади членів ВРП могли подати документи.

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