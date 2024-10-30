Практика судів
  1. Суд інфо

Раді суддів та Етичній раді передали висновки про результати спеціальної перевірки кандидатів на дві посади членів Вищої ради правосуддя

13:40, 30 жовтня 2024
У Вищій раді правосуддя зазначили, що передача матеріалів відбулася відразу після того, як секретаріат ВРП отримав всі відповіді від уповноважених органів в межах проведення спеціальної перевірки.
Раді суддів та Етичній раді передали висновки про результати спеціальної перевірки кандидатів на дві посади членів Вищої ради правосуддя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя повідомляє, що 30 жовтня секретаріат ВРП передав Раді суддів України та Етичній раді висновки про результати спеціальної перевірки 12 кандидатів на дві посади членів Вищої ради правосуддя для встановлення відповідності кандидатів критеріям професійної етики та доброчесності.

Передача матеріалів відбулася відразу після того, як секретаріат ВРП отримав всі відповіді від уповноважених органів в межах проведення спеціальної перевірки.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Вища рада правосуддя повідомила про проблеми, які виникли з проведенням спеціальних перевірок відносно кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя.

У ВРП зазначили, що внаслідок рішення Ради суддів України від 4 жовтня 2024 року, ВРП оголосила про додатковий прийом документів від кандидатів на посади членів ВРП. Документи можна подати до 25 листопада 2024 року.

Нагадаємо, що 4 жовтня Рада суддів України визначила "технічну" дату проведення другої частиник XX з'їзду суддів - 24 грудня. Оголошення цієї дати необхідно для того, щоб нові кандидати на дві посади членів ВРП могли подати документи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підвищення зарплат прокурорам – чи справді депутати його підтримували або скасовували

Верховна Рада не підтримувала і не скасовувала підвищення зарплат прокурорам – про що йдеться насправді.

Розмір суддівської винагороди має стати конкурентним, а його розрахунок повинен бути прозорим — Офіс Президента

Досягти прогресу у питанні суддівської винагороди влада планує протягом п’яти років.

Верховна Рада схвалила законопроект про скасування інституту нарадчої кімнати у судах

Фразу «суд виходить до нарадчої кімнати» учасники процесів скоро не почують.

Біля 350 тисяч грн на місяць: Верховна Рада вдвічі підвищила зарплату в Рахунковій палаті, новий склад якої обиратимуть міжнародні експерти

Новим законом про реформу Рахункової палати, який є вимогою МВФ, майже вдвічі підвищили посадові оклади в Рахунковій палаті.

Корупціонерів дозволили звільняти від перспектив в’язниці, призначивши покарання з випробуванням – прийнято закон про угоди зі слідством

До обвинувачених у корупції зможуть застосувати статтю 75 КК, яка дозволяє замість в’язниці фактично залишитися на свободі з іспитовим терміном – Верховна Рада ухвалила закон про угоди зі слідством.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Панченко
    Наталія Панченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Ірина Шикеря
    Ірина Шикеря
    суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області