Спеціальна перевірка наразі може бути завершена тільки стосовно трьох кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя

У Раді правосуддя повідомили про проблеми зі спеціальними перевірками кандидатів на посади членів ВРП по квоті З’їзду суддів.

Вища рада правосуддя 24 жовтня повідомила про проблеми, які виникли з проведенням спеціальних перевірок відносно кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, що саме на Секретаріат ВРП покладено обов’язок по забезпеченню проведення спеціальних перевірок стосовно кандидатів на посади членів Ради правосуддя. Однак фактично дії ВРП під час зазначеної процедури зводяться до надсилання запитів в уповноважені органи, які безпосередньо проводять відповідні перевірки (НАЗК, СБУ, Міносвіти тощо), з подальшим складанням підсумкової довідки про проведення спеціальної перевірки.

Як зазначили у ВРП, необхідні запити щодо 12 кандидатів на дві посади членів Ради правосуддя були направлені уповноваженим органам вчасно, однак станом на 24 жовтня відповіді до Ради правосуддя надійшли лише стосовно трьох кандидатів з 12.

Зазначимо, що документи претенденти на посади членів ВРП подали ще влітку.

Тобто, коли необхідну інформацію уповноважені органи нададуть стосовно інших кандидатів, наразі невідомо.

Відтак, Рада правосуддя позбавлена можливості сформувати довідки про результати спеціальної перевірки стосовно усіх бажаючих стати членами ВРП. Без результатів спеціальної перевірки кандидатів не може перевірити Етична рада.

Також у Раді правосуддя зазначили, що внаслідок рішення Ради суддів України від 4 жовтня 2024 року, ВРП оголосила про додатковий прийом документів від кандидатів на посади членів ВРП. Документи можна подати до 25 листопада 2024 року.

Хоча поки що нових бажаючих обійняти посади членів ВРП немає, однак, якщо вони все ж будуть, то проведення спеціальної перевірки відносно претендентів на крісла членів Ради правосуддя може затягнутися на ще більший строк.

Крім того, у Раді правосуддя нагадали, що Секретаріат ВРП також проводить спеціальну перевірку і щодо 28 кандидатів на вакантну посаду члена ВККС. Нагадаємо, що прийом документів від кандидатів на посаду члена ВККС завершився ще у травні 2024 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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