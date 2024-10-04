XX з’їзд суддів продовжить свою роботу у грудні 2024 року, але формально

З’їзд суддів заплановано на 24 грудня, але потрібні ще кандидати на посади членів Вищої ради правосуддя.

Джерело фото - РСУ

Рада суддів України 4 жовтня 2024 року визначила дату продовження XX з’їзду суддів України.

Датою продовження З’їзду суддів визначено 24 грудня.

Разом з тим вказана дата є технічною і у вказаний час з’їзд суддів фактично продовжувати роботу не буде.

«Ця дата є формальною. Навряд чи Етична рада встигне до 24 грудня перевірити кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя та надати відповідні висновки», - повідомив голова РСУ Богдан Моніч.

Тобто, встановлення дати продовження з’їзду суддів перш за все необхідно для оголошення додаткового набору кандидатів на дві посади членів ВРП по квоті з’їзду суддів, які стануть вакантними у березні 2025 року.

Нагадаємо, що наразі є 12 претендентів на дві посади членів Ради правосуддя. Однак частина кандидатів вже мають негативні висновки від Етичної ради, отримані під час попередніх спроб стати членами ВРП або мають дисциплінарні стягнення.

Відтак, поки що планується, що реально XX з’їзд суддів продовжить роботу у березні 2025 року, коли делегати з’їзду будуть одразу обирати членів Вищої ради правосуддя, суддів Конституційного Суду та членів Ради суддів України.

Також Рада суддів вирішила звернутися до Етичної ради з проханням активізувати свою роботу та надати висновки щодо кандидатів на посади членів ВРП не пізніше ніж за два тижні до дати з’їзду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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