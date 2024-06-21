З’їзд суддів відбудеться у два етапи, перший – 18 вересня, другий – у березні 2025 року

У порядку денному – обрання суддів КСУ, членів Вищої ради правосуддя, переобрання складу Ради суддів України.

Джерело фото: РСУ

XX черговий з’їзд суддів відбудеться у Києві в два етапи:

перший етап - 18 вересня 2024 року

другий етап - березень 2025 року

19 вересня визначено резервним днем першого етапу з’їзду. Точна дата другого етапу з’їзду буде визначена згодом.

Відповідне рішення ухвалила на своєму засіданні Рада суддів України 21 червня.

У порядку роботи З’їзду:

обрання трьох суддів Конституційного Суду України по квоті з’їзду суддів

обрання двох членів Вищої ради правосуддя (у березні 2025 року закінчується строк повноважень членів ВРП Віталія Саліхова та Інни Плахтій)

переобрання складу Ради суддів України

затвердження оновленої редакції Кодексу суддівської етики

Звіт Ради суддів України

Інформація Вищої кваліфікаційної комісії суддів про її діяльність

Інформація Державної судової адміністрації щодо фінансового та матеріального забезпечення судів.

Під час першого етапу з’їзду, 18 вересня, делегати З’їзду будуть обирати суддю КСУ, оскільки Дорадча група експертів вже визначила двох кандидатів на одну з вакантних посад судді КСУ по квоті з’їзду суддів.

Також запропоновано 18 вересня розпочати переобрання складу РСУ, оскільки діючий склад Ради суддів працює з 2021 року, до того ж двоє членів РСУ у 2023 році були обрані у склад Вищої ради правосуддя.

Як зазначив голова РСУ Богдан Моніч, проведення першого етапу з’їзду 18 вересня обумовлено позицією міжнародних партнерів України, від яких залежить надання країні матеріально-технічної та фінансової допомоги. Саме партнери України наполягають на проведенні з’їзду суддів і обранні хоча б одного судді КСУ по квоті з’їзду суддів якомога швидше.

«Більш пізні строки проведення з’їзду будуть сприйняті нашими партнерами негативно. Не хотілося б, щоб нас потім звинуватили у саботажі», - повідомив Богдан Моніч.

Також голова РСУ зазначив, що проекти технічної допомоги USAID та Pravo-Justice вже погодилися допомогти з проведенням з’їзду суддів.

У підсумку за пропозицію провести з’їзд суддів саме 18 вересня 2024 року (з резервним днем 19 вересня), проголосували 18 членів РСУ, а ще четверо членів РСУ утрималися від голосування.

Альтернативна пропозиція – провести увесь з’їзд суддів у листопаді, підтримки не отримала.

Крім того, РСУ вирішила звернутися до ВККС з проханням не призначати кваліфікаційний іспит у рамках конкурсів на посади суддів судів апеляційної інстанції, а також ВАКС та АП ВАКС, на дати проведення з’їзду, щоб потенційним делегатам з’їзду - учасникам конкурсів, не довелося обирати між іспитом та участю у роботі з’їзду.

Слід зазначити, що тривала перерва у роботі XX з’їзду обумовлена складними процедурами відбору суддів КСУ та членів Ради правосуддя.

Наприклад, кандидати на посади суддів КСУ мають не тільки подати документи, а й пройти достатньо довгу спеціальну перевірку, скласти кваліфікаційний іспит, пройти співбесіди з членами Дорадчої групи експертів та отримати відповідні рекомендації.

Кандидати на посади членів ВРП також мають пройти спеціальну перевірку, яка може тривати кілька місяців, пройти співбесіди з членами Етичної ради і отримати рекомендації.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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