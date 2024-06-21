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Съезд судей состоится в два этапа, первый – 18 сентября, второй – в марте 2025 года

12:13, 21 июня 2024
В повестке дня – избрание судей КСУ, членов Высшего совета правосудия, переизбрание состава Совета судей Украины.
Съезд судей состоится в два этапа, первый – 18 сентября, второй – в марте 2025 года
Источник фото: Совет судей
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XX очередной съезд судей состоится в Киеве в два этапа:

первый этап – 18 сентября 2024 года

второй этап – март 2025 года

19 сентября определено резервным днем ​​первого этапа съезда. Точная дата второго этапа съезда будет определена позднее.

Соответствующее решение принял на своем заседании Совет судей Украины 21 июня.

В порядке работы Съезда:

избрание трех судей Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей

избрание двух членов Высшего совета правосудия (в марте 2025 года истекает срок полномочий членов ВСП Виталия Салихова и Инны Плахтий)

переизбрание состава Совета судей Украины

утверждение обновленной редакции Кодекса судейской этики

Отчет Совета судей Украины

Информация Высшей квалификационной комиссии судей о ее деятельности

Информация Государственной судебной администрации о финансовом и материальном обеспечении судов.

Во время первого этапа съезда, 18 сентября, делегаты Съезда будут выбирать судью КСУ, поскольку Совещательная группа экспертов уже определила двух кандидатов на одну из вакантных должностей судьи КСУ по квоте съезда судей.

Также предложено 18 сентября начать переизбрание состава Совета судей, поскольку действующий состав Совета судей работает с 2021 года, к тому же два члена Совета судей в 2023 году были избраны в состав Высшего совета правосудия.

Как отметил глава Совета судей Богдан Монич, проведение первого этапа съезда 18 сентября обусловлено позицией международных партнеров Украины, от которых зависит предоставление стране материально-технической и финансовой помощи. Именно партнеры Украины настаивают на проведении съезда судей и избрании хотя бы одного судьи КСУ по квоте съезда судей как можно скорее.

«Более поздние сроки проведения съезда будут восприняты нашими партнерами негативно. Не хотелось бы, чтобы нас потом обвинили в саботаже», – сообщил Богдан Монич.

Также глава Совета судей отметил, что проекты технической помощи USAID и Pravo-Justice уже согласились помочь с проведением съезда судей.

В итоге за предложение провести съезд судей именно 18 сентября 2024 года (с резервным днем ​​19 сентября), проголосовали 18 членов Совета судей, а еще четверо членов ССУ воздержались от голосования.

Альтернативное предложение – провести весь съезд судей в ноябре, поддержки не получило.

Кроме того, Совет судей решил обратиться в ВККС, с просьбой не назначать квалификационный экзамен в рамках конкурсов на должности судей судов апелляционной инстанции, а также ВАКС и АП ВАКС на даты проведения съезда, чтобы потенциальным делегатам съезда - участникам конкурсов, не пришлось выбирать между экзаменом и участием в работе съезда.

Следует отметить, что длительный перерыв в работе XX съезда обусловлен сложными процедурами отбора судей КСУ и членов Совета правосудия.

К примеру, кандидаты на должности судей КСУ должны не только подать документы, но и пройти достаточно долгую специальную проверку, сдать квалификационный экзамен, пройти собеседования с членами Совещательной группы экспертов и получить соответствующие рекомендации.

Кандидаты на должности членов ВСП также должны пройти специальную проверку, которая может занять несколько месяцев, пройти собеседования с членами Этического совета и получить рекомендации.

Автор: Вячеслав Хрипун

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